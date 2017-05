Tæt på at gå helt galt: Pas på når du brænder ukrudt

Så sent som mandag aften rykkede Hovedstadens Beredskab ud Ejbyvej i Rødovre, hvor der var gået ild i et udhus.

I den aktuelle sag fra Hvidovre brændte haveskuret, mens naboernes indsats, hvor de sprøjtede med vand fra en haveslange, forhindrede, at ilden spredte sig til selve huset. Da beredskabet kom frem, blev der lagt skum på både skuret og huset for at slukke ilden og undgå brandspredning.

»Når man har brugt ukrudtsbrændere, så er det en rigtig god idé at kontrollere grundigt for eventuelle gløder, og fx bruge en haveslange, så man er sikker på, at alle gløder er slukket. Man skal være yderst forsigtig og opmærksom, fx ved at tjekke begge sider af et plankeværk o.lign.« siger Frederik Ryber.

Netop i øjeblikket med masser af sol og vind, er der meget tørt rundt om i haverne.



Beredskabsstyrelsen: Gode råd om ukrudtsbrændere