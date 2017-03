Tæt på Dodo & The Dodos

Med mere end 30 år på landevejene og flere hits i bagagen end de fleste kan begribe, er Dodo & The Dodos på alle måder en institution i dansk musik. Deres allerstørste sange er for længst blevet til landeplager og evergreens, og bandet spilles stadigvæk lige så meget i radioen nu, som da sangene udkom for snart mange år siden. Bandet har dermed opnået noget helt specielt. De er blevet voksne, uden at de har mistet deres aktualitet. Nu kan publikum glæde sig til at opleve dem i Ishøj Kultur Café, som en del af deres akustiske tour.

Dodo & The Dodos er en af dansk pops ypperste ambassadører og med hits nok til mere end et band, drager de i det tidlige forår 2017 ud på en »akustisk og hele tæt på« tour på de danske spillesteder, herunder Ishøj Kultur Café. Bandet, som har stået på snart alle scener i Danmark, har et behov for at komme i øjenhøjde med deres kæmpe publikum, og med denne akustiske tour vil der blive plads til at opleve nerven i bandets allerstørste sange, samt opleve de fem originale musikere spille sammen på en måde som man aldrig har oplevet før. Akustisk og helt tæt på.