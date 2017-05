Vallensbæk Kommune ligger i bund med sygefravær hos medarbejderne.

Sygefravær: Glostrup topper - Vallensbæk i bund

Vestegnen - 22. maj 2017 kl. 10:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glostrup topper listen over kommuner med flest sygedage pr. medarbejder, mens Vallensbæk ligger i bund.

Det viser en opgørelse, som Ugebrevet A4 har foretaget på baggrund af nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

I Glostrup Kommune havde medarbejderne sidste år 19,4 sygedage i gennemsnit, mens tallet i Vallensbæk Kommune var på 12,8 sygedage i snit.

Glostrups kommunaldirektør, Morten Winge, erkender over for Ugebrevet A4, at det »bestemt ikke« er godt nok. Han forklarer, at der er tale om et sammenfald af flere »uheldige omstændigheder«.

»På nogle arbejdspladser er vi forholdsvis hårdt ramt af folk, der har somatisk langtidsfravær som kræft, hjerteproblemer og nedslidningsproblemer. Andre steder har vi folk, som har meget klare somatiske problemstillinger. Og enkelte steder har vi også problemer med stress,« siger han til Ugebrevet A4.

Ugebrevet A4 fortæller, at Vallensbæk Kommune for omtrent tre år siden søsatte en målrettet trebenet strategi for at nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte. Den bestod ifølge kommunaldirektør Lars Hansen af tre forskellige tiltag i form af en tæt dialog, et massivt ledelsesfokus og nærvær i organisationen.

»Der er sket et kvantespring meget hurtigt i forhold til det her. Vores HR-afdeling har regnet ud, at faldet godt og vel svarer til 12 årsværk. Det er en fuld daginstitution bare i Vallensbæk med de samme ressourcer, fordi der er flere på arbejde hver dag,« siger han og tilføjer:

»Det er jo fantastisk.«

Lars Hansen forklarer, at kommunen også har gjort en ekstra indsats for at få langtidssygemeldte medarbejdere tilbage i arbejde. Han ser det som helt afgørende, at medarbejderne føler, at der er behov for deres arbejdskraft, fordi det kan nedbringe sygefraværet markant.

Formanden for Kommunernes Landsforenings nøn- og personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K), mener, at Vallensbæk Kommune er på det helt rigtige spor. Det er ifølge KL vigtigt, at kommunerne tager ved lære af hinandens positive erfaringer.

»Det bør være en helhedsorienteret tilgang, som handler om at styrke en sund sygefraværskultur og et ledelsesmæssigt fokus. Der skal også være en systematisk og tidlig opfølgning på sygefravær med en fast systematik om sygefraværssamtaler,« siger han til Ugebrevet A4.

Michael Ziegler er med egne ord glad for, at sygefraværet i kommunerne er faldet siden sidste år.

»Det fortsætter en udvikling, hvor vi samlet set har fået reduceret sygefraværet med to sygedage siden 2007. Der var en enkelt krusning sidste år, hvor det steg, men den generelle tendens er, at det falder og bliver ved med at falde. Det er rigtig positivt,« siger Michael Ziegler.

Borgmesteren anser det for at være helt afgørende, at man ude i de enkelte kommuner arbejder på at nedbringe sygefraværet - ikke mindst ved at have fokus på at skabe en sund kultur hos de ansatte.