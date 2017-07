Svedigt: Vestegns-band lever drengedrømmene ud

De første år handlede det om egne fortolkninger af primært de gamle bluesklassikere, men siden kom ønsket om at skabe egen musik, og drømmen om at indspille et album fik ben at gå på - ikke mindst takket være den positive respons, bandets egne numre fik. Nu er Mighty Blues Band så klar med sit første album, udelukkende med egne kompositioner i en hårdtslående og skøn blanding af tung blues og sydstatsrock. »Standing By A Mountain« er netop en titel og en sang, som handler om at tage chancer, at gøre det, man brænder for og leve sine drømme ud uanset størrelsen af alle de forhindringer, der er på vejen. »Det er helt med vilje, at vi har valgt at kalde albummet »Standing By A Mountain«. Ud over at titelsangen er et af albummets allerstærkeste numre, så beskriver det udmærket den proces, vi har været igennem. Det med at stå foran et stort, højt bjerg fyldt med forhindringer og helt ukendte veje og så virkelig gerne at ville helt op på toppen. Det med at tage chancen, når den byder sig til og så gå hele vejen, selv om det nogle gange godt kan være pisse hårdt,« siger bassist Lars Schmidt. »Det her album er simpelthen en drengedrøm come true for os alle. Tænk at udgive et album - og være rigtig godt tilfreds med det - og så med musik, man altid har elsket, og som vi har haft fuld kunstnerisk frihed til at indspille. Det er simpelthen kæmpestort, og det er blevet langt bedre, end vi forventede,« siger forsanger Henrik Mai. Alle numre på albummet er egne kompositioner, og tekstmæssigt holdes der solidt fast i traditionen i det bluesrockede univers med sange om savn, smerte og svigt - og sange om at være drengerøv og give den fuld gas på 'the highway' og til festen. Det musikalske univers er i de amerikanske sydstater med tung og groovy bluesrock og storladen sydstatsrock med masser af guitarsoloer, der med garanti kalder på luftguitar. Guitarerne og harmonierne krydres virkningsfuldt med autentisk mundharpespil. Mighty Blues Band består af Henrik Mai; vokal, Theis Henriksen; guitar, Kim Luplau; guitar og kor, Henrik Sørensen; mundharpe og percussion, Allan Henriksen; trommer, og Lars Schmidt; bas. Der er releaseparty for »Standing By A Mountain« fredag den 11. august på High Voltage i København.