Familier med børn på cirka 3,5 år i Solrød kan få besøg af kommunens sundhedsplejerske, som kan rådgive og vejlede den enkelte familie.

Sundhedsplejersken på besøg: Tidlig trivsel og sundhed

Vestegnen - 13. juli 2017 kl. 07:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidlig opsporing og indsats hos familier og småbørn er afgørende i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Derfor tilbyder Solrød Kommune alle familier med et barn på cirka 3,5 år muligheden for hjemmebesøg af familiens sundhedsplejerske. Under besøget vil sundhedsplejersken rådgive og vejlede om nogle af de ting, som fylder i hverdagen.

»Vi oplever at have en god snak med forældrene ud fra deres ønsker og behov samtidig med, at vi fagligt vurderer barnets fysiske, psykiske og sproglige udvikling samt støtter forældrene omkring barnets opdragelse, renlighed, søvn og kost,« siger sundhedsplejersker Anne-Mette Petersen.

Erfaringerne fra besøgene viser, at forældrene har stort udbytte af snakken med sundhedsplejersken, og at de er trygge ved at åbne sig op under besøgene.

»Det er et fantastisk besøg at komme i som sundhedsplejerske. Vi oplever, at vi gør en forskel ved at aflægge disse besøg i forhold til tidlig forebyggelse og sundhedsfremme. Vi får en rigtig god snak med forældrene om mange relevante emner, som for familien fylder i hverdagen. De har følt, at de har fået rigtig meget ud af besøget, da sundhedsplejersken tager udgangspunkt i de udfordringer familierne oplever i en travl hverdag med børn. Ligeledes fortæller forældrene, at det har været rigtig godt med en drøftelse om deres barns sundhed og trivsel, og om de udfordringer familier kan opleve. Forældrene har følt sig hørt, set og forstået,« fortæller sundhedsplejerske Anne-Mette Petersen.