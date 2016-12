Det populære motionstilbud, Sundhedsidræt i Hvidovre, er klar med nye hold.

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedsidræt med nye hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedsidræt med nye hold

Vestegnen - 27. december 2016 kl. 13:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til januar begynder en ny sæson af DGI Sundhedsidræt i Hvidovre.

I november måned blev tre af Hvidovres foreninger hædret med Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2016. Foreningerne HVG37, Egevolden IC og Shinson Hapkido Hvidovre fik sundhedsprisen for deres store indsats i forbindelse med DGI Sundhedsidræt.

Til januar starter nye hold med sundhedsidræt, og dermed er der en ny mulighed for at komme med på de populære hold.

»Sundhedsidræt er et enormt godt tilbud, som henvender sig til mange af vores borgere. Derfor er jeg glad for, at der snart er nye hold, som starter op. Så vil endnu flere forhåbentlig melde sig og få nogle gode oplevelser i et fællesskab, med fokus på at få dyrket noget motion,« siger Lars G. Jensen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune.

Holdene til sundhedsidræt er skræddersyet til personer med livsstilsrelaterede sygdomme eller til personer, der gerne vil i gang med at bevæge sig. Træningen gør det lettere at leve et aktivt liv, ved at forbedre muskeludholdenhed, kondition, stabilitet, koordination, balance og reaktionsevner. På holdene vil deltagerne møde erfarne instruktører som sørger for, at øvelser og træning passer til den enkelte deltager. Det er muligt både at tilmelde sig senior- og kredsløbstræningshold.

Man behøver ikke at have dyrket motion før, idet holdene tager højde for begyndere.

DGI Sundhedsidræt bliver udbudt i samarbejde med DGI. Indtil videre har omkring 150 deltaget på hold i en af de tre foreninger fra Hvidovre, som er med i projektet.