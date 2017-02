Se billedserie Trine Kjelstrup (med nummer fem) blev kampens spillere i Amager-kampen. Foto: Thomas Guldager

Succesrig dobbeltweekend for Brøndbys volley-kvinder

Vestegnen - 06. februar 2017 kl. 19:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby: Det blev en succesrig weekend for Brøndby Volleyball Klubs Volleyliga-kvinder da det d. 4.-5. februar blev til to overbevisende 3-0 sejre over henholdsvis Amager VK og Ikast KFUM.

På forhånd var der nok mest spænding om udfaldet af lørdagens kamp mod Amager VK, idet de to hold ofte har udkæmpet nogle drabelige slag, hvor Brøndby kun i nogle sidste kraftanstrengelser har tilegnet sig sejren. Hvis publikum havde sat næsen op efter et lignende drama, blev de slemt skuffet. Amager var tvunget til at stille op uden deres skadede stjerneangriber Sofia Purkhus, og uden hende på banen var Amagers offensiv naturligvis amputeret. Når Brøndby samtidig havde en rigtig god dag, blev det en ret ensidig affære.

Volleykvinderne var anført af Tyler Richardson og Trine Kjelstrup, der blev dagens topscorer valgt som kampens spiller.

Søndag skulle Brøndby på den igen. Denne gang på udebane mod Ikast KFUM. Hverken lørdagens kamp eller den lange køretur så dog ud til at have mærket Brøndbyspillerne synderligt. I kampen mod Ikast fik Tyler Richardsson prisen som bedste spiller ved at score 10 angrebspoint på 14 sine angreb. Det blev til en sikker 3-0 sejr i den kamp også, og næste opgave for Brøndby bliver lørdag den 11. februar på »hjmmebane« kl. 13.30 mod Elite Volley Aarhus, men hjemmebanen er denne gang ikke i de sædvanlige »hjemlige« rammer i Stadionhal 1, men derimod i Frihedens IC, hvor kampen er lagt som et fælles arrangement med Hvidovres Volleyligaherrer, som møder Middelfart kl. 15.30.