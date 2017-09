Cæcilie Norby kommer til den officielle åbning af det nye Taastrup Teater & Musikhus.

Store oplevelser i nyt teater- og musikhus

Vestegnen - 05. september 2017 kl. 07:23

Der bliver arbejdet på højtryk i den arkitektoniske perle af en teaterbygning på Kjeld Abells Plads i Taastrup. Både navnet er nyt og indholdet er nyt.

Høje-Taastrup skal have et professionelt venue for fællesskab og oplevelser inden for musik, teater og stand-up. Bygningen huser nu Taastrup Teater & Musikhus, og det markeres med et stærkt efterårsprogram. Huset er moderniseret og klar til at åbne dørene op i september.

En masse oplevelser i september

Lørdag den 9. september løber det første show af stablen, hvor Zulu Comedy Festival gæster teater -og musikhuset, hvor den lokale stand-up komiker Made de Krak har stået for showet og tager to kendte komikere med. Men også den store danske komiker, Rasmus Bjerg, holder forpremiere med sit nye one man show »Solo#2: Velbjerg'et«. Det sker den 25. september. Desuden kan man grine til Comedy Zoo On Tour, der kigger forbi med Thomas Hartmann, Anders Grau og Molly Thornill.

Samtidig vil Taastrup Teater & Musikhus få publikum tilbage til 70'erne med en fed 70'er fest, hvor bandet Abba CZ vil holde koncert og spille masser af Abba-musik.

Derudover åbner Høje-Taastrup Teaterforening den nye sæson den 10. september med »Hvem Spiller Ud«, hvor Susanne Heinrich og Peter Schrøder indtager hovedrollerne.

Børnene skal da heller ikke snydes. Med teaterstykkerne »Volapyk« og »Villads Fra Valby« har de små også mulighed for at komme ind og opleve det nye teater -og musikhus.

Teaterleder Peter Mark Lundberg er utrolig stolt over åbningsprogrammet:

»Oplevelser er det buzzword, som vi har arbejdet ud fra, da vi har booket Taastrup Teater & Musikhus' efterårsprogram. For det er gode oplevelser, som vi gerne vil give vores publikum, når de er hos os. Vores publikum er her i deres fritid, og derfor er det vigtigt for mig som teaterleder, at vi får skabt et frirum fra dagligdagens trommerum.«

Lørdag den 30. september afholder Taastrup Teater & Musikhus den officielle åbningsfest. Her skal Ella Fitzgerald, som havde fyldt 100 år, hvis hun havde levet denne dag i dag, hyldes. Det vil være en koncert, hvor Danmarks største jazzdiva Cæcilie Norby med et 20 mands stort orkester i ryggen vil holde en overdådig koncert, som vil vise Taastrup Teater & Musikhus' rammer frem på smukkeste vis.

»Vi glæder os helt vildt til at få åbnet Taastrup Teater & Musikhus, så vi kan vise, at vi har et professionelt teater -og musikhus, der har fantastiske rammer. Netop derfor kan vi også tiltrække navne som Cæcilie Norby, men også Dúné, Stig Rossen, Marwan, Carsten Bang, Birthe Kjær og Back in Black, som man kan opleve senere på året. Hvorfor nøjes med det næstbedste, når man kan få det bedste, så vi kan give de bedste og fedeste oplevelser til vores gæster,« lyder det fra Peter Mark Lundberg.

Taastrup Teater & Musikhus er et topprofessionelt hus, der kan rumme mange forskellige genrer inden for underholdningsbranchen. Man har fx opgraderet gevaldigt på lydsystemet, så man kan levere den bedste lyd til koncerter, shows og teater. Med denne opgradering har Taastrup Teater & Musikhus fået det samme lydsystem som flere af de store spillesteder - så lyden fejler bestemt ikke noget.

Man kan læse mere på www.teaterogmusik.dk