Stor interesse for nyt mandehus

»Alle fremmødte mænd var interesseret i at blive en del af Mænds Mødested i Brøndby. På trods af, at åbent hus-arrangementet var tænkt som en fremvisning af de nye lokaler og en introduktion til Mænds Mødested, kom der allerede et væld af gode forslag og snakken gik livligt om bordet. En havde tilfældigvis en god grill derhjemme, som han ønskede at donere til Mænds Mødested, en anden et tv, og en tredje havde sørget for særdeles brugbare møbler. Det tyder godt for, at det nye hus kommer til at danne rammen for spændende fremtidige aktiviteter, hyggeligt samvær og en røverhistorie i ny og næ. Huset er fint og reelt, men kunne godt trænge til lidt opfriskning, det kan også indgå som noget af det, vi mødes om. Og så er haven perfekt til udendørsaktiviteter og en omgang petanque - eller bare til at nyde en kop kaffe i,« fortæller Ulrik Sandberg, en af tovholderne i Mænds Mødested i Brøndby.