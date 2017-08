Borgerne i Albertslund er gode til at spare på vandet.

Stor forskel på hvem der er bedst til at spare på vandet

Vestegnen - 25. august 2017 kl. 06:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En borger i Albertslund bruger i gennemsnit 95 liter vand i døgnet. I Brøndby er tallet oppe på 122 liter vand. Gennemsnit for hele landet er 106 liter vand i døgnet.

Det er nye tal fra forsyningsselskabet Hofor - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - der afslører forbruget af vand i de enkelte kommuner. Foruden Albertslund er også Rødovre, Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk med i Hofor.

De nye tal viser, at Albertslunds borgere er blandt de mest vandbevidste i Danmark. Kun 95 liter vand i gennemsnit om dagen bruger en borger i Albertslund til tøjvask, toiletskyl, bad, drikke mv. Det er 11 liter mindre end landsgennemsnittet og det laveste i Hofor's forsyningsområde, der dækker otte kommuner i hovedstadsregionen. Det er dog stadig vigtigt, at have fokus på vandbesparelser, da forbruget kan komme endnu længere ned, siger Mette Hansen, som er vandsparerådgiver i Hofor:

»Borgerne i Albertslund er blandt de bedste til at spare på vandet. Og det er godt, for vores rene grundvand er en truet ressource. Især her i hovedstadsområdet, hvor vi er mange, der suger af reserverne.«

I Brøndby bruger borgerne i gennemsnit 122 liter vand i døgnet, viser tallene fra Hofor - og det er altså 27 liter mere end i Albertslund og 16 liter mere end landsgennemsnittet.

Vandsparerådgiver Mette Hansen mener, at Brøndbys borgere nemt kan skære ned på forbruget uden, at det går ud over komfort og dagligdag:

»Måske kan man bare skære lidt ned på tiden under den varme bruser. Eller fylde vaskemaskinen helt op, før den startes. Det kan man finde ud af på få minutter ved at bruge vores vandberegner. Det er en lille test, der med det samme viser, hvor mange liter og kroner, man kan spare ved at ændre sine vaner lidt.«

Hun giver de tre bedste tips til et lavere vandforbrug:

Undgå, at toilettet løber eller vandhanen drypper.

Installér sparebruser og vandbegrænsere til husets vandhaner og forkort badetiden. En almindelig bruser bruger 10-20 liter vand pr. minut, så et bad på 5 minutter kan i værste fald betyde et forbrug på 100 liter vand.

Vand haven med opsamlet regnvand. Vand om aftenen, hvor fordampningen er mindst.