Stor billedserie: En næsten normal familie

Vestegnen - 01. februar 2017 kl. 10:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ambitiøse unge opfører musicalen »Next to Normal« i Hvidovre. Og selv om de er amatører, så kan publikum regne med en forestilling nær det professionelle.

Der bliver spillet og sunget på alle tangenter, når »Next to Normal« fra 3. februar går over scenen i Hvidovre Medborgersal.

En musical med et aktuelt perspektiv. Og en tragisk historie, der formidles med kærlighed, humor og seriøsitet.

Bag »Next to Normal« står medlemmerne i foreningen Fragmentet.

Der bliver lagt hundredevis af fritimer, hvad enten det er skuespillere, musikere, eller det handler om at styre teknikken, bygge scene eller kulisser - eller noget helt tredje.

»Vi har tårnhøje ambitioner. Vores mål er, at publikum i salen ikke vil kunne se og høre, at det er amatører, der står på scenen,« fortæller Anna Bauer, der er en af skuespillerne og spiller en af hovedrollerne.

Mange hjælper til Fragmentet opstod i slutningen af 2012. Mange i foreningen har afsæt i Hvidovre Musikskoles musicalhold, og havde et ønske om at dyrke musical interessen i nogle rammer, der er for de lidt ældre unge. Siden er det blevet til en række succesrige forestillinger og teaterkoncerter, hvor de unge har optrådt blandt andet på Teater Vestvoldens scene og i Avedørelejren.

Fragmentet har lige nu 33 unge fra 21 år og opefter som aktive medlemmer. Og så trækker man i øvrigt på mange frivillige hjælpere, når en forestilling skal sættes op.

»Alle er gode til at bidrage, og vi løfter i flok. Selv om jeg er skuespiller i forestillingen, så er jeg da også helt parat til at løse praktiske opgaver,« fortæller Aana Bauer.

Højt niveau »Nogle medlemmer har professionel erfaring med musicals, teater og musik, og nogle vil gerne have en professionel uddannelse. Vi lægger et højt niveau, samtidig med det skal være sjovt,« siger Anna Bauer.

Publikum kan regne med en forestilling, hvor der er noget til både ørerne og øjnene. En imponerende sceneopbygning gør, at der kan veksles mellem forløb og handling.

»Next to Normal« er et nutidigt familiedrama, der udspiller sig i et ganske almindeligt forstadshjem.

Ved musicalens begyndelse præsenteres den idylliske kernefamilie, der består af et forældrepar og deres to teenagebørn. Alt viser sig dog snart at være helt anderledes end det umiddelbart ser ud til. Det der virkede som et ideelt og hyggeligt familieliv, viser sig nemlig at være dybt ulykkeligt.

Aktuelle temaer For 16 år siden mistede forældrene deres ældste barn, og moderen har siden været maniodepressiv og levet videre, som var sønnen stadig i blandt dem. Midt i alt dette er teenagedatteren blevet overset og forsømt, og har det derfor svært følelsesmæssigt. Som den eneste »normale« står faderen og forsøger at holde sammen på hele familien.

Forestillingen rummer temaer som sorg og bearbejdelse, selvmordstrusler, afhængighed og påvirkning af piller, etik i moderne psykiatri, at finde sig selv i en ulykkelig situation og kæmpe sig tilbage til livet igen. Det bærende tema i stykket er behandlingen af og kampen med psykiske lidelser. Ønsket om at leve et normalt liv - eller finde almindelighed i det ualmindelige.

De aktuelle og interessante temaer og familiens tragiske historie, formidles med kærlighed, humor, sympati og seriøsitet. Musicalen giver publikum en uventet og »unormal« oplevelse med musicalgenren og lægger op til en aften i teatret, hvor publikum kommer hele følelsesregistret igennem.

Der er premiere på fredag den 3. februar kl. 19.30. »Next to Normal« spiller desuden i Hvidovre Medborgersal lørdag den 4. februar kl. 19.30, søndag den 5. februar kl. 15.00, tirsdag den 7. februar kl. 19.30, onsdag den 8. februar kl. 19.30, torsdag den 9. februar kl. 19.30, fredag den 10. februar kl. 19,30 og lørdag den 11. februar kl. 15.00.

De aktive medlemmer af Fragmentet betaler kontingent til foreningen, og nogle af pengene bruges til forestillingen. Det er dog ikke nok til at dække alle udgifter til en så ambitiøs forestilling, så »Next to Normal« har hentet støtte fra blandt andet Hvidovre Kommune, Tuborgfondet og Landsforeningen for dramatisk virksomhed.

Der er mere information og billetter på www.fragmentet.dk