Stoppet af politiet: 15-årig kørte spirituskørsel

Politipatruljen fandt nemlig ud af, at det var en kun 15-årig dreng, der sad bag rattet. Han blev, af gode grunde, sigtet for kørsel uden førerret. Det viste sig også, at den 15-årige havde en promille over det tilladte, og han blev derfor også sigtet for spirituskørsel, oplyser Vestegnens Politi.