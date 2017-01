Støt kampen mod sult: Byd på Burhan G

»Først og fremmest er jeg glad for, at vi kan være med til at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande til en bedre fremtid. Derudover er det selvfølgelig positivt, at vi kan sætte et fokus på kulturen i Greve ved at tilbyde en helt unik oplevelse i Greves kulturmidtpunkt Portalen,« siger borgmester Pernille Beckmann.