Støjskærm på vej: Tak for kaffe

Vestegnen - 15. maj 2017 kl. 12:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af landets mest støjplagede beboere kan se frem til en støjskærm langs Holbækmotorvejen i Hvidovre. Det blev markeret med morgenkaffe og hjemmebagte boller med trafikstøj på 70 decibel som kulisse.

Der var stor-ros til folketingsmedlem Morten Bødskov (S) - der er valgt på Vestegnen - da det mandag morgen blev markeret, at der er bevilget 20 millioner kroner til en støjskærm mod Holbækmotorvejen i Hvidovre.

»Det har bare ikke været nok, at vi beboere argumenterede sagligt for vores synspunkter. Der er ikke blevet lyttet. Det var først, da Morten Bødskov kom ind i sagen, at der skete noget. Han har været som en slags mentor for os og har åbnet nogle døre, så vi kunne komme videre,« fortæller Svend Sørensen, der er aktiv i den støjgruppe, som i årevis har arbejdet for en bedre støjdæmpning for beboerne langs Allingvej, der går parallelt med Holbækmotorvejen mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej i Hvidovre.

Morten Bødskov er tilfreds med, at det lykkedes at få en særbevilling på cirka 20 millioner kroner igennem i Folketinget:

»Kampen for støjværnet er et resultat af målrettet arbejde fra beboernes side. Foretræde i Folketingets trafikudvalg, intense forhandlingsforløb og tæt koordination mellem beboere, kommunalbestyrelse og folkevalgte på Christiansborg,« siger Morten Bødskov.

Jernbane og motorvej

Boligområdet er blandt landets mest støjplagede - og har været det i årevis.

Boligområdet ved Allingvej ligger tæt på Holbækmotorvejen, der på denne strækning er en af landets mest trafikerede. Og fra slutningen af næste år åbner den nye jernbane, hvor der vil køre seks til ti tog i timen.

I jernbaneprojektet var der indbygget en støjskærm på den 790 meter lang strækning, fra jernbanen kører ud af Hvidovretunnelen og frem til Avedøre Havnevej.

Ikke nogen optimal løsning. Det ville nemlig ikke give beboerne mindre trafikstøj fra motorvejen - og derfor er der i årevis blevet kæmpet for en løsning, der kunne dæmpe støjen fra både motorvej og jernbane.

Det har været en langstrakt og hård kamp for at få den bedst mulige løsning.

I foråret 2016 afsatte den daværende transportminister, Hans Christian Schmidt (V) penge fra en særlig pulje til en 330 meter lang støjskærm, der skal dæmpe støjen fra Holbækmotorvejen langs Allingvej - på strækningen fra Hvidovrevej til Ulstrupvej. Det er samme strækning, hvor den nye jernbane kører i en tunnel. Denne støjskærm er nu sat op.

Denne løsning hjælper dog ikke beboerne på den anden strækning fra Ulstrupvej til Avedøre Havnevej, der også kæmper med en infernalsk støj fra motorvejen.

Et trafikforlig i Folketinget i august, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative stod bag, gav dog godt 19 millioner kroner til en cirka 790 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen mellem Ulstrupvej og Avedøre Havnevej. Støjskærmen skal placeres mellem Holbækmotorvejen og jernbanen.

Selv om der nu er bevilget penge, så er kampen ikke helt slut. Beboerne vil gerne have indflydelse på udformningen, så man får mest mulig støjdæmpning for pengene. Desuden har man et stort ønske om at få støjdæmpende asfalt på motorvejen.

At beboerne hele tiden har haft en vigtig pointe, bliver dokumenteret netop nu.

»Den støjskærm, som nu er sat op som en del af jernbaneprojektet, kan vi ikke mærke ret meget til. Det er ikke en støjskærm, som giver os en mærkbar reduktion i trafikstøjen fra Holbækmotorvejen,« forklarer Svend Sørensen fra støjgruppen på Allingvej.

Morgenkaffe og hjemmebagte boller serveres på stibroen, der går over Holbækmotorvejen ved Ulstrupvej. Her ligger støjen på cirka 70 decibel - på et tidspunkt, hvor der er ret fredeligt på motorvejen!

»Vi glæder os til, at Vejdirektoratet opsætter støjskærmen ved Holbækmotorvejen. Vi er blevet lovet, at vi bliver indkaldt til et møde, hvor vi kan drøfte udformningen af støjskærmen,« tilføjer Svend Sørensen.

Beboerne er også spændte på, hvordan støjen udvikler sig, når togene begynder at køre. Lige nu kan beboerne godt høre tydelig rumlen, når arbejdstog kører forbi.

Kommunen har ikke gjort nok

Mens der var ros til det lokale folketingsmedlem Morten Bødskov, så er beboerne ikke begejstrede for Hvidovre Kommunes indsats.

Beboerne har haft en række ønsker til, hvordan Allingvej skulle udformes fremover, og her mener beboerne ikke, at de er blevet hørt.

»Vi er kommet med syv ønsker til kommunen, men vi er stort set blevet affejet. Vi synes ikke Hvidovre Kommune har gjort ret meget for at imødekomme vores ønsker, og det er vi skuffede over. For os er Allingvej en beboelsesvej og ikke en gennemkørselsvej, som kommunen arbejder ud fra. Det er, mener vi, et helt forkert udgangspunkt,« siger Svend Sørensen.

Det er endnu ikke afklaret i detaljer, hvordan udformningen af Allingvej kommer til at se ud. Det ligger dog fast, at man vil få en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen, og at der næste år lægges ny, støjdæmpende asfalt. Omvendt har kommunen sagt nej til et lyssignal midt på vejen, og det er også uklart, hvordan der skal beplantes op mod støjskærmen.