Stjal tyggegummi: Fængsel og udvisning

Det rumænske ægtepar på 27 og 31 år blev anholdt, efter en butiksdetektiv opdagede, at ægteparret havde fyldt hver deres rygsæk med tyggegummi til en samlet værdi af 5.820 kroner. Da de kom hen til kassen, nøjedes de med at lægge en pose chips op på båndet, og den betalte de for. Til gengæld betalte de ikke for den store mængde tyggegummi i deres rygsække.

Efter butikstyveriet blev det rumænske ægtepar tilbageholdt, indtil Vestegnens Politi kom frem og fik dem anholdt. Det var egentlig meningen, at de skulle fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men i Retten i Glostrup erkendte de begge, og fik derfor en såkaldt straksdom. De forklarede i retten, at de var sultne, og at de derfor havde besluttet sig for at stjæle noget at spise. De forklarede også, at de var i Danmark for at søge arbejde.