Steppeulven til Open Air

Vestegnen - 09. september 2016 kl. 16:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til en aften med masser af hippie-nostalgi, når Hvidovre Kommune inviterer til en unik koncert- og filmoplevelse i det fri.

Koncert og Open Air på plænen ved Risbjerggård i Hvidovres bymidte finder sted lørdag den 10. september fra kl. 19. Filmen starter cirka kl. 20.30.

Filmen er Ole Christian Madsens anmelderroste drama »Steppeulven« om Eik Skaløe og hans forhold til Halfdans Rasmussens datter Iben Nagel Rasmussen.

Filmforestillingen under åben himmel er en markering af, at Hvidovre Kommune er en filmby, hvor en række gode film i årenes løb er blevet skrevet, filmet og klippet. Det er nu andet år, Hvidovre Kommune blænder op for Hvidovre Open Air.

»Vi viste første gang film i det fri under sidste års udgave af Vestegnens Kulturuge. Nu gør vi det igen, og jeg håber, at rigtig mange borgere vil komme og være med til at nyde en sensommeraften under åben himmel med en god filmoplevelse på det store lærred,« siger borgmester Helle Adelborg.

Inden filmen er det muligt at tage på en musikalsk tidsrejse, når Steppeulvenes oprindelige trommeslager går på scenen med »Stepp 2« og spiller den legendariske HIP-plade med bl.a. numre som »Itsi bitsi« og »Dunhammeraften«. Desuden spiller bandet dugfriske numre skrevet over hidtil ukendte Eik Skaløe digte.

Hvidovre Open Air er gratis, og Hvidovre Kommune opfordrer alle der har lyst til at komme forbi til en hyggelig aften omkring det store lærred. Man skal selv tage tæpper og stole med til at sidde på. Der er mulighed for at købe popcorn, slik, øl og vand fra HIF's Gamle Kæmpers telt.