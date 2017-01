Starter lokal billedmalerskole

Ældresagen I Ishøj starter en ny og kreativ billedmalerskole tirsdag den 24. januar kl. 9.30-13.00. Det vil være et forløb over 10 tirsdage i løbet af foråret, hvor man kan komme og få inspiration, ideer til sit maleri og få mulighed for at eksperimentere med forskellige teknikker og materialer.

Kurset er for begyndere og øvede med lyst til at lære nyt og arbejde med lag på lag teknikkerne og prøve det af i en inspirerende workshop, hvor man over ti gange arbejder med maleriet og har det hyggeligt og skal på udflugt en af gangene for at blive inspireret af en udstilling og spise frokost.