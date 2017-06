Meget hvide ben.

Send til din ven. X Artiklen: Sommeren er kommet, men benene er hvide Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommeren er kommet, men benene er hvide

Vestegnen - 08. juni 2017 kl. 07:14 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om at have hvide sommerben - på Vestegnen og inde i byen.. Her er hendes indlæg: Det er sommer - også på Vestegnen. Kalenderen siger i hvert fald sommer og vi har allerede været oppe over de 20 grader flere gange. Det kan godt være, at når dette indlæg bliver trykt, at det så regner. Men det er ikke til at komme uden om, at det er sommer. Sandalerne er kommet for at blive - trods eventuelt regn- og gråvejr. Det er sværere at spå om de korte bukser og nederdele, men mon ikke sommeren trods alt kommer til Vestegnen hen over de næste tre måneder? Så der bliver nok rig mulighed for at lufte de bare ben.

Jeg har hvide ben. Ikke bare sådan standard, men meget, meget hvide ben. Lidt sådan skummetmælksfarvet. Og da jeg ikke er specielt glad for solen, så bliver mine ben også ved med at være ret så hvide sommeren over. Det er ikke altid kønt. Heller ikke særlig trendy. Alligevel har jeg ikke nogle problemer med at gå med bare ben. Jeg går gerne med bare ben, for jeg føler mig tryg. Og det er netop det, som denne uges indlæg handler om - at være tryg i sine egne omgivelser.

Tag nu f.eks. når jeg er i København om sommeren. Der har alle(!) jo brune ben og de glor på mine kridhvide stænger (sådan føles det i hvert fald). Jeg ved jo også godt, at det hænger sammen med, at jeg bare ikke føler mig hjemme der. Det er som om mine skuldre kommer lidt mere ned på plads, når bilen drejer ud på Roskildevej eller toget forlader Valby station. Det er vildt tosset, men jeg tror dog ikke, jeg er alene om at føle sådan. Jeg er sjældent utryg, når jeg er ude på Vestegnen. Det hænger sammen med følelsen af at være hjemme.

Nogle vil måske nok mene, at jeg bare har været heldig, at jeg ikke er løbet ind i en utryg situation i alle de år. Det er jo ikke sådan, at det aldrig er sket. Men det er et fåtal af gange og ikke noget jeg hænger mig i. For det er ikke det, som tegner det store billede for mig. Derfor har jeg også en skrap holdning til, at vi ikke skal lade de 10%, der laver ballade, fylde hele billedet, men mere fokusere på de 90%, som bare er helt almindelige mennesker. Dem, som ikke oplever Vestegenen, som et utrygt sted at være, men bare lever livet. Med eller uden blege ben.

Livet på Vestegnen Bag bloggen »Livet på Vestegnen« står 42-årige Birgitte fra Brøndby.

Hun er født og opvokset i Brøndby, har aldrig boet andre steder end på Vestegnen, og bor i dag i Brøndby som hun betragter som »Vestegnens smørhul«.

Til daglig passer hun job og familie, hvor hun lever sammen med sine to drenge, kæreste og »pap-søn«.

Birgitte beskriver sig selv sådan her: »Jeg elsker mine drenge, mad og bøger. Jeg går op i mode, dullegrej, den almindelige hverdag, retfærdighed og plads til alle. Ellers er jeg helt (u)almindelig...«

Birgitte vil blogge fast i Vestegnen hver 2. eller 3. uge.

Du kan også følge Birgittes egen blog på www.birgitte-b.dk - den har titlen Livet på Vestegnen.

relaterede artikler

Vi bor i en landsby 14. maj 2017 kl. 07:58

Lyt til beboerne på Vestegnen 30. april 2017 kl. 06:43

Livet på Vestegnen: En erkendelse 10. april 2017 kl. 09:54