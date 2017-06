Borgmester Niels Hörup er glad for, at Solrød Kommune kan sikre god lægedækning i kommunen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Solrød sikrer god lægedækning med nyt lægehus

Vestegnen - 29. juni 2017

Der er stor mangel på praktiserende læger i flere af kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde, men i Solrød Kommune er der et helt nyt lægehus på vej, som kan være med til fortsat at sikre hurtig og stabil lægehjælp i kommunen.

Lægehuset kommer til at ligge på Fasanvej i Solrød Strand, hvor byrådet har godkendt et tillæg til lokalplanen, der gør det muligt at etablere lægepraksis.

»Det glæder mig, at vi i Solrød er i stand til at sikre en god lægedækning, så vi kan opretholde en høj service for vores borgere, hvilket er et problem andre steder i Danmark,« siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

I alt kommer lægehuset til at have 13 parkeringspladser tilknyttet, hvoraf 10 af dem bliver placeret i "haven" til lægehuset med tilkørsel fra Fasanvej, og 3 af parkeringspladserne bliver placeret nord for lægehuset med tilkørsel fra Svalegangen.

I processen omkring udarbejdelsen af tillægget til lokalplanen har nogle borgere hat bekymringer ved det at etablere en lægepraksis på Fasanvej. Bemærkningerne fra borgerne er indarbejdet i lokalplanforslaget herunder blandt andet etableringen af et skærmende støjhegn.