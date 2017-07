Solrød Kommune er god til at finde elevpladser til flygtninge. Her er det borgmester Niels Hörup (V). Foto: Jesper From

Solrød Kommune skaber elevpladser til flygtninge

Solrød Kommune tager socialt ansvar og støtter op om regeringens integrationsstrategi ved blandt andet at skabe elevpladser som et led i den såkaldte integrationsuddannelse.

Integrationen på arbejdsmarkedet skal forbedres, og derfor lancerede regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder KL, sidste år en ny landsdækkende integrationsstrategi med en række nye initiativer, som man som virksomhed eller kommune kan vælge at benytte sig af.

Et af disse er initiativer er integrationsgrunduddannelsen (IGU), og nu er Solrød Kommune klar til at starte de første to IGU-forløb op. Det sker efter, at byrådet i maj gav grønt lys til projektet, som etablerer to forløb årligt i de næste tre år.

Integrationsuddannelsen er et toårigt uddannelsesforløb, der skal få flygtninge og familiesammenførte smidigere ind på arbejdsmarkedet og sikre, at de bliver selvforsørgende. Heraf er 20 uger som et relevant uddannelsesforløb.

»I Solrød Kommune er det naturligt, at vi tager hånd om alle vores borgere, og derfor tager vi også et ansvar i forhold til at integrere vores flygtninge på arbejdsmarkedet, for det er vigtigt både for den enkelte, virksomhederne og samfundet som helhed,« siger Borgmester Niels Hörup (V) og fortsætter:

»Men vi har i vores indsats først og fremmest fokus på at understøtte manglen på arbejdskraft hos vores private virksomheder og at hjælpe flygtninge til ordinære job - og det har vi også succes med,« siger Niels Hörup.

I Solrød Kommune målretter man forløbene mod offentlige arbejdspladser, hvor der er gode uddannelses- eller beskæftigelsesmuligheder efter endt elevtid. Et IGU-forløb kan dog også foregå i en privat virksomhed, og her forventes i alt 4 IGU-forløb at være i gang efter sommerferien. Den private del af Plejecenter Christians Have har foreløbigt oprettet to af disse pladser.

De to IGU-forløb i kommunen starter i efteråret, og der tales i øjeblikket med flere forskellige afdelinger i kommunen om mulige forløb. Det ene forløb er dog allerede oprettet på den kommunale del af Plejecenter Christians Have.