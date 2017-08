Se billedserie Strandrensningen på Solrød Strand går i gang i denne uge, og en ny metode skal sikre mindre sand i tangen, når den leveres til Solrød Biogas. Her omdannes tangen til biogas og biogødning sammen med restprodukter fra industrien og landbruget.

Solrød Biogas klar til store mængder tang

Vestegnen - 01. august 2017 kl. 11:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strandrensningen på Solrød Strand går i gang i denne uge. Med nye, forbedrede metoder er Solrød Biogas nu klar til at tage imod tangen med endnu større kapacitet og omdanne det til grøn energi.

Hvis august viser sig fra sin gode side og leverer flere sommerdage med temperaturer, der inviterer til ture på stranden, kan Solrød Strands borgere og gæster se frem til mindre fedtemøg og færre lugtgener. For andet år i træk omdannes tangen nemlig til biogas og biogødning på Solrød Biogas, der efter sidste års debut med tang i produktionen nu er klar til at tage imod endnu mere tang.

På baggrund af erfaringerne med modtagelsen sidste år, har anlægget nemlig udført forbedringer forud for dette års tangmodtagelse, så der nu er kapacitet til endnu mere tang og fedtemøg.

»Vi er godt tilfredse med sidste års strandrensning og modtagelsen på biogasanlægget, hvor 1.200 tons tang kom igennem anlægget. Faktisk var det måske det bedste år i strandrensningens historie set i forhold til mængden af tang og den problemfrie indsamling og bortskaffelse af det. Som med meget andet er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på forbedringspotentialer samt eventuelle faldgruber. Derfor er modtagekapaciteten på Solrød Biogas nu blevet forøget, så vi er gearet til store pludselige mængder tang på få dage, som det var tilfældet med ålegræs sidste sæson,« fortæller borgmester Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand for biogasanlægget.

Erfaringerne fra sidste års rensning var derudover, at tangen kunne indsamles med begrænsede mængder af sand, hvilket betyder mindre kørsel og mindre slid på biogasanlægget. Entreprenøren forventer at kunne forfine indsamlingsmetoderne, så mængden af sand begrænses yderligere.

Mens strandrensningen sidste år blev igangsat i midten af maj, er processen med indsamlingen af tang for i år først lige gået i gang. Udsættelsen af tangrensningen skyldes dels en begrænset mængde fedtemøg på stranden, og dels at cadmium niveauet i tangen har været for højt. Selvom både maskiner, personale og biogasanlægget længe har været klar til årets strandrensning, er niveauet af cadmium i tangen dog afgørende for, hvornår strandrensningen kan påbegyndes.

»På anlægget blandes tangen med de øvrige biologiske råvarer, der efter afgasning ender som biogødning på landbrugsjorden. Vi og Solrød Strands Strandrensningslaug er derfor meget opmærksomme på ikke at fjerne tang, der overskrider grænseværdien på 0,8 mg cadmium pr. kilo tørstof - også selvom det betyder, at lauget må udskyde starten på strandrensningssæsonen,« fortæller Kaj Holm Rasmussen, der er direktør for anlægget.

Igen i år har Solrød Strands Strandrensningslaug planlagt at indsamle tang kontinuerligt i hele sæsonen. Sæsonens start og slut defineres blot af mængden af tang og niveauet af cadmium. Selve rensningen vil typisk foregå inden for normal arbejdstid på hverdage for at genere strandens gæster mindst muligt.