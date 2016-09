Søndagstrafik på motorvejen

Motorvejslukningen betød, at mange beboere på strækningen kunne nyde morgenkaffen lørdag i fred og ro - og at de kunne sove uden larm fra bilerne. Det var meningen, at spærringen skulle vare frem til tidligt mandag morgen, men arbejdet med stibroen gik hurtigere end forventet. Det betød, at Holbækmotorvejen allerede ved 22.30-tiden lørdag aften var åben igen. Så det blev kun til et enkelt døgn uden trafikstøj.