Politiet medvirkede, da Skat gik i aktion mod social dumping. Foto: THOMAS OLSEN

Social dumping-aktion på Vestegnen

Vestegnen - 21. januar 2017 kl. 07:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeri og autopleje var i fokus torsdag, da fem virksomheder på Vestegnen fik besøg af Skat på årets første landsdækkende aktion mod social dumping. Efter en snak med indehavere og ansatte vil Skat følge op hos fire af virksomhederne.

Torsdag var medarbejdere fra Skat på besøg hos 56 virksomheder fordelt over hele landet og især inden for byggeri og autopleje m.v. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark.

Udenlandske arbejdere ansat hos danske arbejdsgivere skal betale skat i Danmark af deres indtægt. Skat har derfor under besøgene haft fokus på, at de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer og bliver beskattet korrekt, samt at virksomhederne afregner skat og moms korrekt.

På Vestegnen besøgte Skat fem virksomheder og talte med 14 medarbejdere. Skat havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms- eller skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller eventuelt illegalt arbejde.

»Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne,« fortæller funktionsleder i Skat, Olaf Lagoni.

Skat sammenholder oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, man allerede har om virksomheden. Det kan give en hurtigt indikation af, om reglerne er overholdt.

»Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos Skat. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen,« forklarer Olaf Lagoni.