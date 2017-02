Se billedserie Til 5 chair challenge i X Factor gav 17-årige Zara Zinglersen og 18-årige Allen Anjeh sig fuldt ud til girl power- sangen »Salute«. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Snuppede en stol i X Factor: På vej til bootcamp

Vestegnen - 09. februar 2017

Der blev danset og pustet ud af de to piger Zara Zinklar Zinglersen fra Greve og Allen Venet Anjeh fra Høje Gladsaxe, så snart det stod klart, at de fik en stol i den såkaldte 5 Chair Challenge og dermed også fik en plads videre i konkurrencen X Factor på DR1 sidste fredag.

»Vi åndede lettede op og dansede rundt, inden vi kom i tanke om, at det at vi fik en stol, betød, at én af de andre grupper, så ikke gik videre alligevel,« siger Zara Zinglersen.

For de to piger, der deltager i gruppekategorien med dommer Mette Lindberg som coach, kom ind på scenen som en af de sidste grupper, og kunne dermed kun få en stol, ved at Mette Lindberg fjernede en anden gruppe fra deres stol.

Da de to piger indtog scenen til 5 Chair Challence, gjorde de det med selvsikkerhed og havde da også valgt en sang med masser af girl power, nemlig »Salute« med den britiske gruppe Litte Mix.

»Vi valgte den sang, fordi den passer virkelig godt til os. Den har også masser af girl power,« forklarer Allen Anjeh.

»Og vi synger 'representing all the women', det giver en følelse af yeah! Samtidig er det en nøjeren sang at synge, for den er meget up-tempo, og de er jo oprindeligt fire sangere om at synge den, og vi er kun to, så det gælder om at trække vejret på de rigtige tidspunkter,« uddyber Allen Anjeh.

Samtidig kom det frem, at de to har skiftet deres gruppenavn ud fra ZALN, en sammentrækning af deres navne, til nu at hedde »Ladies With Attitude«.

I det hele taget var de stadig energiske ligesom til auditionen, men havde strammet op, som dommer Remee bemærkede.

»I har jo strammet sindssygt meget op. Det er fedt at se nogen tage den på den dér måde,« var hans kommentar umiddelbart efter deres optræden, mens Mette Lindberg sagde:

»Jeg har det så mega fedt over jer to.«

Herefter tildelte hun dem en stol.

»Det kom ikke med i programmet, men Blachman sagde også nogle fine konstruktive ting til os,« husker Zara Zinglersen.

Så snart Zara og Allen kunne sætte sig i deres tilkæmpede stol, pustede Zara tydeligt ud. Alligevel måtte de to veninder berolige hinanden.

»Da vi fik stolen, kunne der jo stadig ske det, at vi kunne nå at blive skiftet ud med nogle andre. Så Allen nussede mig i håret og jeg nussede hende på hånden,« fortæller Zara Zinglersen.

De to piger kender hinanden fra deres fælles tid på efterskole, hvor de havde musik sammen.

Næste skridt i konkurrencen er, at alle 15 fortsatte deltagere skal til bootcamp og reduceres fra fem pr. kategori til tre pr. kategori. De der går videre efter bootcampen, kommer med i live-programmerne.

»Op til bootcampen optog vi os selv synge, så vi kunne høre, hvordan vi lød. Så havde vi nemlig mulighed for at sove på det og rette vores fejl. I det hele taget var det bare at øve, øve, øve, også foran de andre deltagere« siger pigerne.

Se hvordan det går deltagerne i X Factors bootcamp fredag kl. 20 på DR1.