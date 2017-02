Sne gav to uheld på motorvejen tidligt torsdag

Snevejret onsdag aften og den efterfølgende nat betød, at Vestegnens Politi natten til torsdag blev kaldt ud til to uheld på Køge Bugt Motorvejen.

Allerede klokken 03.59 lå der et tweet fra Københavns Vestegns Politi om, at en lastbil havde påkørt et autoværn mellem afkørsel 26 Ishøj Strand og frakørsel 27 Greve Nord i sydlig retning, og at strækningen ville være afspærret indtil klokken 6, og klokken 6.20 meddelte politiet på twitter, at nu var der igen helt åbent på strækningen.