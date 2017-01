Skoleelever og vej- og park-medarbejdere arbejdede sammen om at anlægge et sommerfuglebed - et af tiltagene i projektet Grøn Generation. Foto: Kim Matthäi Leland Foto: Kim Matthai Leland, www.leland.dk

Snacktræer og pizzabuske

Vestegnen - 14. januar 2017 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buske, hvor man kan plukke friske krydderurter til sin pizza. Snacktræer med nødder og pærer til fri afbenyttelse.

Det er bare et par af initiativerne i projektet Grøn Generation, der skal give børn og unge forståelse for, hvordan man skaber et bæredygtigt samfund. Projekt Grøn Generation har fokus på klima, innovation og bæredygtighed for børn og unge i alderen 0-18 år.

Men frisk frugt og basilikum gør det ikke alene. Alle skolerne i Vallensbæk er blevet tilmeldt Grønt Flag som betyder, at eleverne arbejder målrettet med det grønne islæt.

»Det kan for eksempel være ved, at eleverne undersøger, hvordan man bruger mindre energi på skolerne eller hvordan man i højere grad genanvender affald,« fortæller Louise Hoffbeck, der er naturfaglig konsulent i Vallensbæk Kommune og tovholder på Grøn Generation-projektet.

Samarbejde på tværs er en vigtig del af projekt Grøn Generation. Som da skolelever fra Vallensbæk Skole sammen med medarbejdere fra vej -og park afdelingen skabte et sommerfuglebed. Vej- og park-folkene havde forberedt bedet med grus og sten, og eleverne arbejdede på skolen med at udklække æg og fodre larver. Elever og vej -og park-medarbejdere mødtes så for at lave selve bedet, der er med til at sikre biodiversiteten.

»I løbet af det næste år går vi i gang langs Kløverstierne. Vi vil få kortlagt, hvad der allerede er af for eksempel nøddehegn og pære- og æbletræer - og derefter etablere nogle flere områder, vi kan udnytte bæredygtigt. Det skal gerne give borgerne lyst til at være fysisk aktive og komme ud og mærke naturen,« siger Louise Hoffbeck.

Vallensbæk Kløverstier er fire afmærkede stier med forskellig længde (mellem 3,3 og 10,1 km). Stierne byder på inspiration til at komme ud og røre sig, og de kommer til at indgå i projektet Grøn Generation. For eksempel kan man skabe naturoplevelser med planter, der er sjove at røre ved eller som dufter godt.