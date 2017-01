Slut med ensomhed blandt ældre

Projektet skal modvirke ensomhed gennem en række indsatsområder, som blandt andet fokuserer på i højere grad at motivere ensomme ældre til at deltage i aktivitets- og foreningstilbud.

»Ensomhed blandt ældre er et stort problem, som kræver et større nationalt fokus. Det her projekt kan forhåbentligt være med til at vise landets øvrige kommuner, hvordan man i højere grad kan komme problemet til livs,« siger formand for social- og sundhedsudvalget i Greve, Liselott Blixt.