Skybrudsvarsel gælder også for Vestegnen

Det nyligt udsendte varsel for skybrud tirsdag aften og natten op til onsdag, gælder også for Vestegnen, minder Københavns Vestegns Politi om på sin Twitter-profil her til formiddag.

»Vær opmærksom på at DMIs seneste melding om risiko om skybrud i aften, også omfatter Vestegnen,« skriver politiet i et tweet.

Varslet fra DMI går på, at der mellem klokken 22 tirsdag aften og klokken 04 onsdag morgen er risiko for, at der lokalt på Sjælland og øerne samt i Københavnsområdet kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter, samt at der er risiko for kraftig torden.