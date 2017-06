Greves borgmester Pernille Beckmann roste medarbejderne for at holde serviceløftet til virksomhederne.

Skulderklap til erhvervsservice

»Vi er proaktive og sætter os ind i virksomhedens behov. Vi afstemmer forventninger og kommunikerer klart og tydeligt. Vi er troværdige og har en høj faglighed«.

Disse flotte ord blev skrevet ind i Greve Kommunes serviceløfte til erhvervslivet for to et halvt år siden som en del af vækstpolitikken, og de er blevet fulgt op af handling. For medarbejderne har holdt, hvad de har lovet i serviceløftet. Det fik de ros for af borgmesteren, da Erhvervscentret i Greve lagde hus til et netværksmøde om god servicekultur blandt kommunale medarbejdere med virksomhedskontakt.

Serviceløftet blev grundigt set efter i sømmene, da omkring 40 medarbejdere fra Greve Kommune for nylig evaluerede den indsats, de har leveret i de sidste par år. Borgmesteren indledte mødet med at rose medarbejderne for at have levet op til serviceløftet.

»Virksomhederne oplever generelt, at de i kontakten med kommunen får en god service, og de kan lide at samarbejde med os,« fortalte borgmester Pernille Beckmann og understregede med et stort smil: »Det er flot! Jeg synes, at vi fortsætte i samme spor!«

At det er lykkedes at forbedre servicen til erhvervslivet kom særlig til udtryk på årets Round Table for virksomhederne i april 2017. Det fortalte borgmesteren til medarbejderne fra jobcentret, teknik og miljø, og i erhvervscentret. Hun gav dem et skulderklap for at stå sammen om at levere en god service.

»Det er vigtigt, at virksomhederne oplever, at det er nemt at komme i kontakt med den rigtige medarbejder i kommunen. Derfor skal vi alle kunne hjælpe virksomhederne det rigtige sted hen og være opmærksomme på virksomhedernes behov - jo før, jo bedre. Det kræver samarbejde internt og med Erhvervscenteret. I Greve har vi arbejdet meget med at få en fælles forståelse af, hvad god virksomhedsservice er. Det er helt fra det lavpraktiske med, at vi tager telefonen og er tilgængelige til, at vi hjælper virksomhederne med tilladelser og arbejdskraft,« understregede Pernille Beckmann

En af deltagerne i netværksmødet var virksomhedskonsulent Sanne Teute fra Jobcentret i Greve. Hun har været ansat i virksomhedsteamet siden august 2012 og har i den tid siddet med næsten alle borgergrupper, fra jobparate til aktivitetsparate. Virksomhedsteamet oplever, at der blandt kollegerne er kommet en langt større bevidsthed om at lytte til og spørge mere ind til den enkelte virksomheds fremtidige situation, behov og forventninger.

»Det var et rigtig godt møde. Det var super fint at mødes i netværksgruppen og få oplyst vores nye kolleger om vigtigheden af vores serviceløfte. Samtidig fik vores nye kolleger også lejlighed til at få hilst på kolleger fra andre centre, som også samarbejder med virksomhederne i kommunen,« sagde Sanne Teute, der var meget stolt af og glade for den ros, som borgmester Pernille Beckmann kom med.