Skruer op når sneen kommer

»Vi skruer op for vinterbekæmpelsen, fordi vi blandt andet gerne vil sikre, at cykelstierne for skolebørn er ufarlige at køre på, selvom det har sneet, og at der er ryddet for sne, når børn, forældre og medarbejdere skal ind til vores daginstitutioner,« siger Mikkel Dencker, der er formand for teknik- og miljøudvalget.