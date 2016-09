Se billedserie Line Hvid har skabt et utopisk univers, hvor alle sanser kommer i spil. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Skoven rykker ind i betonen

Vestegnen - 08. september 2016

De rå betonrammer i Forbrændingen i Albertslund bliver et blødt og inspirerende univers, hvor børn og voksne kan tage på en kulturel skovtur med spisning, musik og aktiviteter, hvor alle sanser bliver aktiveret. Bare rammerne er et besøg værd under Vestegnens Kulturuge, hvor Forbrændingen udgør ét af flere arrangementsmæssige fyrtårne.

Der er i dén grad blevet tænkt ud af den rå boks - og Forbrændingen i Albertslund har aldrig været hyggeligere...

Idémanden hedder David Nejrup. Med udgangspunkt i det kulturelle fællesskab og netværk i boligbebyggelsen Blokland, har han som selvstændig stået bag flere kulturelle projekter, og det blev også hans opgave at sætte Albertslund på landkortet under Vestegnens Kulturuge - med fokus på børnefamilier.

Albertslund har både børnefamilier og natur højt på dagsordenen - så det skulle kombineres. Et kig på kalenderen betød dog, at udendørs aktiviteter ville indebære en for stor risiko. Hvad gør man så? David Nejrups svar var, at så trækker man skoven indendørs. Ind mellem Forbrændingens rå betonvægge.

For alle sanser Den kreative udførelse af »Udenfor - Indenfor« er lagt i hænderne på kunstneren Line Hvid. Hun har anvendt elementer fra både land, vand og luft for at skabe et utopisk univers for børnefamilier. Der er visuelle oplevelser, lyde fra skov og dyr, og man kan røre ved installationen. Der er kort sagt noget for alle sanser.

»Vi viser skoven på en ny måde, hvor vi indbyder til at gå på opdagelse. Vi har også lavet områder, hvor man kan slappe af og bare nyde det,« fortæller Line Hvid.

Man kan blandt andet indtage de kunstnerisk udformede flydeskyer.

Line Hvid sprudler af idéer til, hvordan Forbrændingen kan omdannes til et hyggeligt univers for børnefamilierne.

Den snart 26-årige Line Hvid er fra Albertslund, og hun har været frivillig i Forbrændingen siden hun var 16 år, så hun kender stedet rigtig godt. I dag er hun studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun læser kreativ kommunikation. Hun har allerede en række designmæssige succeser bag sig.

»Det er jo ikke kun mig, der er med til at forvandle Forbrændingen til et skov-univers. Der er flere, der er kommet ind med stor energi, da de hørte om projektet. Det er en maga sjov opgave,« siger Line Hvid.

Også for børn Et græstæppe danner underlag for skovuniverset, hvor man går mellem trærafter, grene med blade, lysende skyer, dyr med forskellige karakterer - og meget mere. Fuglelyde fuldender skovuniverset. På scenen vil der være isbjerge, hvor lys projecteres op og skaber visuelle oplevelser.

»Jeg ved jo godt, at Forbrændingen har et ry som et lidt råt spillested, men Forbrændingen kan altså også nogle ting, som ikke er så farlige. Jeg håber, at dette her kan få børn og voksne ind i Forbrændingen og opdage livemusikken, og meget gerne få en positiv oplevelse, så de bagefter vil opsøge det selv,« fortæller Line Hvid.

Og hvad er det så, at det fantasirige skovunivers i Forbrændingen byder på under Vestegnens Kultur?

I dagene fra søndag den 11. til fredag den 15. september, hver dag kl. 18.00, indbyder Forbrændingen til langbords-fællesspisning og underholdning.

Underholdningen leveres af nye kunstnere hver aften lige fra det lokale big band Street Life Big Band til Gustaf Ljunggren, der tager Søs Fenger med. Menu'en skifter hver aften, og man kan sætte gaflen i tacos eller peruviansk mad, gourmet og hjemmelavet.

Det hele kulminerer med en musikfest for alle børnefamilier søndag den 18. september fra kl. 10-14.30. Her gælder det om at holde på hat og briller og lakridspibe, for det er ingen ringere end Onkel Reje, der er konferencier og fører børn og voksne igennem en dag med god musik.

»Udenfor - Indenfor« er en musikfest for de mindste under Vestegnens Kulturuge. På scenen er blandt andre Copenhagen Cuba med masser af rytmer, Master Fatman med masser af god karma, og Dissing og Las med masser af musik i børnehøjde.

Niels Christian Geil fra Forbrændingen er begejstret:

»Forbrændingen har aldrig været hyggeligere. Jeg håber, at folk får øjnene op for, at vi også er et sted for børn og deres familier, og at nogle måske får et lidt andet syn på Forbrændingen,« siger Niels Christian Geil.