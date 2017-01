Se billedserie Elever på Langhøjskolen i Hvidovre starter skoledagen med at få pulsen op - højt op.

Skoledagen starter med høj puls

Vestegnen - 31. januar 2017

På Langhøjskolen i Hvidovre begynder 5.c og 9.c hver eneste skoledag med at få pulsen op. Højt op vel at mærke. Så højt at de efter en morgen med pulstræning iført sportstøj og pulsur fortsætter direkte i bad, før de indtager klasselokalerne.

Skolens pulsprojekt har nu kørt siden august, og er blevet taget rigtig godt imod af både elever, forældre og lærere.

Det er Peter Büchner Hede, der er leder af skolefritidsordningen, som har taget initiativ til den utraditionelle start på skoledagen. Inspirationen er hentet fra USA og Sverige, hvor det flere steder er blevet en fast del af hverdagen, at eleverne starter med intensiv pulstræning for at forbedre indlæringen.

»Alt peger på, at jo bedre barnets kondition er, jo bedre klarer det sig også fagligt. Men det handler ikke om sportslige færdigheder, men derimod om at det enkelte barn får mulighed for at udfordre sig selv ud fra det udgangspunkt, man nu har,« siger Peter Büchner Hede.

Morgentræningen kan bestå af 20 minutters cirkeltræning. Eleverne har under træningen pulsure på og kan undervejs følge deres pulsfrekvens via en projektor, som bliver vist på væggen.

»På væggen kan man så følge med i, hvem der laver noget, og hvem der godt kan yde lidt mere,« siger Peter Büchner Hede.

Den aktive og anderledes stil er også blevet en del af de resterende timer af skoledagen for de pulstrænende elever. Deres klasselokale er nemlig udstyret med whiteboard-vægge, høje cafeborde og store gymnastikbolde, så eleverne kan stå op og være aktive, mens de lærer.

»Filosofien er, at de skal røre sig, når de lærer. Der er 10 procents bedre indlæringsevne, når man står op,« siger Peter Büchner Hede.

Eleverne, der nu får en kvik start på skoledagen, er glade for pulsseancerne.

»Pulsprojektet er rigtigt godt. Jeg er mere frisk om morgenen, efter vi er begyndt på det, og hvis det en dag er aflyst, kan jeg mærke, at jeg hurtigere bliver træt. Jeg føler også, at mit koncentrationsniveau er blevet meget bedre i timerne,« siger Laura fra 9.c.

For lærere og ledelse er det også tydeligt, at den sunde start på skoledagen smitter af på elevernes indlæring.

»Eleverne elsker pulstræningen, og de får mere ud af undervisningen, efter de er begyndt på det her. Vi har ikke oplevet nogen skepsis, men tværtimod har pulsprojektet fået flere elever i især vores 9. klasse til at blive mere aktive i deres fritid,« siger Peter Büchner Hede.

Indtil videre er det kun de to klasser, som er med i pulsprojektet, men skolen overvejer om, det skal bredes ud til flere klasser.