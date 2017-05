Se billedserie Kulturbrofestivalen startede med sambaoptog mellem Glashuset og Kulturhuset. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skønne billeder: Svingende hofter: Boligområde i festhumør

Vestegnen - 20. maj 2017 kl. 19:54 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejleåparken i Ishøj holdt festival med masser af mangfoldighed, underholdning og aktiviteter for alle aldre.

Stemningen var rigtig god, og rytmerne var dansevenlige, da børn og voksne lørdag formiddag tog hul på Kulturbro-festivalen i Vejleåparken i Ishøj. En begivenhed, som binder beboerne i den store boligbebyggelsen sammen på tværs af alder og kulturel baggrund.

Et sambaoptog gennem Vejleåparken var indledningen til en dag med musik, underholdning, aktiviteter, madboder, kagebord, workshops - og loppemarked. Sambaoptoget bevægede sig fra Glashuset i Østergården til Kulturhuset i Strandgården.

»Jo jeg har gjort forårsrent og ryddet op, så nu sidder jeg her og håber, at der er andre beboere, som kan få glæde af tingene,« lød det fra en af beboerne, som havde slået et bord op med alskens ting og sager.

»Det giver også mulighed for at tale med andre beboere. Det er hyggeligt,« tilføjede hun, inden hun skulle i gang med at forhandle prisen på en af effekterne i boden.

Og netop det at være sammen på tværs, er en hel del af budskabet i festivalen, hvor mangfoldighed er et gennemgående tema.

Festivalens absolutte hovednavn var den danske Punjabi-darling Anita Lerche - fløjet direkte til Ishøj fra USA - der leverede eksotisk og livsbekræftende Punjabi Bhangra musik til beboerne i Vejleåparken.

Anita Lerche - som i øvrigt optrådte på Kulturbro-festivalen for fem år siden - er blevet en international stjerne. Hun blev for alvor kendt som den første kvinde fra vesten der udgav et soloalbum på sproget Punjabi og har netop være Billboard Top-5 hittende i USA med sit seneste album »Bhajans«. Herhjemme har hun også sunget i »Vild med dans«.

Hendes optræden i Vejleåparken inkluderede også Dhol United, den energiske indiske trommegruppe kendt fra underholdningsprogrammet Danmark har talent fra 2016.

Tilsammen spredte de vaskeægte Bollywood-stemning i boligområdet.