Skønne billeder: Se årets første studenter

Vestegnen - 19. juni 2017 kl. 10:58 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets første studenter er sprunget ud på Sydkysten Gymnasium, og det gjorde de med bravur. De to første fik begge et 12-tal i huen på deres store dag.

En af dem er 18-årige Ida Almann fra Ishøj, der afsluttede sin hhx-studentereksamen med den højeste karakter i mundtligt engelsk.

»Jeg havde håbet på at få 12, men alt kan jo ske. Men det er en forløsning at blive færdig,« siger Ida Almann.

Med 12-tallet i den sidste eksamen regner Ida Almann med, at hendes karaktergennemsnit er omkring 11,5. Og det har hun klaret samtidig med, at hun har dyrket elitesport.

»Jeg spiller U18-håndbold i Ajax København, og vi har lige vundet DM-sølv. Jeg er meget glad for, at jeg har kunnet læse her og samtidig kunne dyrke min sport,« siger den glade student, der også har en klar plan for, hvad hun skal bruge den flotte eksamen til.

»Jeg satser på, at jeg skal læse cand.polit, men først skal jeg have et sabbatår, hvor jeg skal arbejde i et advokatfirma og tjene en masse penge og blive klar til at studere på universitetet, og jeg håber, jeg kan finde en balance, så jeg kan blive ved med at spille håndbold, mens jeg arbejder og studerer,« siger hun.

Ida Almann blev krammet og lykønsket af de mange familiemedlemmer og venner, der var mødt op for at se hende få hue på, og Ida Almann var glad for den store støtte.

»Jeg har altid været et familiemenneske, så det er altid dejligt, at så mange er her. Min familie har været en stor del af det og båret mig igennem og støttet mig,« siger Ida Almann, som efter eksamen skulle fejres med et glas og noget kage og ud at spise med familien.

Også 19-årige Jovan Todorovic fra Brøndby Strand var færdig på samme tid som Ida Almann og var derfor også årets første student på Sydkysten Gymnsaium. Han sluttede sin stx-eksamen af med at få et 12-tal i kemi.

