Skønne billeder: Oppustelige bolde hitter

Først skal børnene nemlig lære at navigere og styre motorikken, og derfor bliver de først sat til at lave kolbøtter iført en bumperball. Nogle kaster sig frygtløs ud i det, men for andre er det lidt af en psykisk udfordring at lave en kolbøtte uden at tage armene i brug og løbe med hovedet først.