Se billedserie Linjeleder Lisette Kaas og skønhedspigerne fra Produktionshøjskolen i Brøndby modtog Fællesskabsprisen 2017. Foto: JOHANSEN LINDA

Skønhedspiger får pris: Glade og ydmyge

Vestegnen - 24. juni 2017 kl. 13:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi er meget ydmyge over al den anerkendelse vi modtager. Det er meget fantastisk,« siger linjeleder Lisette Kaas efter skønhedspigerne fra Produktionshøjskolen i Brøndby fredag modtog Fællesskabsprisen 2017.

Læs også: Fællesskabspris til skønhedspiger

Det foregik ved et arrangement i København, og det hele var en stor oplevelse for eleverne, der nu er gået på sommerferie. Fra næste skoleår er det et nyt hold skønhedspiger, der sammen med linjeleder Lisette Kaas skal videreføre det særlige samarbejde med Ældrecentret Nygårds Plads.

Et par gange om måneden kommer elever fra Produktionshøjskolen i Brøndby på besøg, og så står den på skønhedsbehandlinger for de ældre. Det kan være negle, øjenbryn, makeup eller lignende.

Det er et partnerskab, som er givende for både de unge og for de ældre, og der er stor tilslutning hos ældrecentrets beboere, der elsker, når »skønhedspigerne« kommer forbi.

Det er elever på krop-, stil- og modelinjen på Produktionshøjskolen i Brøndby, der udfører behandlingerne. Ordningen har eksisteret siden 2009.

Nu er skønhedspigerne blevet landskendte for samarbejdet på tværs af generationer.

Fredag modtog linjeleder Lisette Kaas og skønhedspigerne fra Brøndby så Fællesskabsprisen 2017. Bag Fællesskabsprisen står Mette Frederiksen (S), 3F, Alka, Dansk Metal, DFDS, Falck, HK, ISS, NCC, PensionDanmark, Professionshøjskolen Metropol, Professionhøjskolen UCC , Tuborgfondet og VIA University College.

Og det var netop partiformand Mette Frederiksen (S), der efter et besøg i Brøndby tidligere på året, oplevede skønhedsbehandlingerne på Ældrecentret Nygårds Plads. Det fik hende til at nominere »skønhedspigerne« til Fællesskabsprisen.

»På Brøndby Produktionshøjskole har linjeleder Lisette Kaas taget nye metoder i brug. Sammen med det lokale plejehjem har hun fået en aftale i hus, så eleverne ikke længere behøver at øve sig på dukker, men kan komme over på det lokale ældrecenter og udføre behandlinger på de ældre dér. Projektet knytter et helt særligt bånd mellem de yngre og de ældre, der elsker at få besøg af skønhedspigerne, som de kalder dem. Mange af beboerne er demente, og nogle af dem uden sprog, men når de har fået behandlinger går de derfra med et utroligt velvære og stolthed, og sygeplejerskerne oplever endda et fald i indtagelsen af smertestillende og sovemedicin, når skønhedspigerne har været på besøg,« lød det i indstillingen, som udløste prisen.

Samarbejdet kan ikke kun gøres op i neglelak og hudpleje, og at der skabes relationer på tværs af generationerne, har linjeleder Lisette Kaas tidligere fortalt til Søndagsavisen Vestegnen:

»Personalet fortæller, at beboerne er mere glade og afslappede, efter vi har været på besøg, og at nogle har brug for mindre sovemedicin og smertestillende medicin. Årsagen er skønhedsbehandlingerne og den velvære, de giver. De ældre får en formiddag, hvor de bliver nusset om, og hvor man også rører ved hinanden. Det har betydning,« forklarer Lisette Kaas.

»Eleverne får nogle erfaringer, som de kan bruge fremadrettet i deres arbejdsliv. De får faglig træning, og de lærer, at kvalitet har betydning, når de sidder over for en kunde,« tilføjer Lisette Kaas.

