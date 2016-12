Skattely-politik: Kan udelukke leverandører

Den nye skattely-politik i Albertslund betyder blandt andet, at Albertslund Kommune udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse, at Albertslund Kommune indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse, og at revisionen udvælger en stikprøve på 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse.

»Jeg er glad for, at Albertslund nu som én af de første kommuner har vedtaget en skattely-politik. Det betyder, at 5-10 virksomheder fremover vil blive udtaget i en stikprøve-kontrol. Det med at passe på borgernes penge handler også om fokus på, at de, der skal betale til fællesskabet, gør det. Og så det et klart signal til virksomheder om, at vi fra kommunernes side forventer, at man etisk og moralsk lever op til gældende skattelovgivning,« siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.