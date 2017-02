Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Skat sender Hvidovre millionregning

Vestegnen - 23. februar 2017 kl. 15:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvidovre Kommune skal her og nu betale 38,9 millioner kroner tilbage til Region Hovedstaden. Det skyldes, at Skat har fejlvurderet ejendomsværdien af Hvidovre Hospital.

Hvidovres borgmester, Helle Adelborg (S) kalder det for noget af en bombe under kommunens økonomi. Vel at mærke en »bombe« som Hvidovre Kommune ikke havde nogen anelse om før i slutningen af januar 2017.

Det hele handler om, at Region Hovedstaden i 2013 klagede over værdifastsættelsen af Hvidovre Hospital. Skat havde vurderet hospitalet til næsten 1,9 milliarder kroner. Nu har Landsskatteretten så afgjort, at ejendomsværdien »kun« er på omkring halvdelen, nemlig 0,9 milliarder kroner.

Denne afgørelse betyder så, at Region Hovedstaden har betalt en for stor ejendomsskat til Hvidovre Kommune. Landsskatteretten har besluttet, at Hvidovre Kommune her og nu skal tilbagebetale 38,9 millioner kroner. I beløbet er også indregnet 3,2 millioner kroner i renter, der er et resultat af, at sagen har været flere år undervejs.

Ikke mindst millionerne til renter synes Hvidovres borgmester Helle Adelborg er urimeligt:

»Vi er slet ikke part i denne sag. Alligevel kommer vi til at betale renter, fordi sagen har været så længe undervejs. Det kan borgerne i Hvidovre ikke være tjent med,« siger Helle Adelborg.

Hun har på vegne af økonomiudvalget i Hvidovre Kommune skrevet til Folketingets skatteudvalg for at bede dem om svar på, hvordan det kan sikres, at kommunerne kan få kendskab til krav om tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat, så kommunerne kan tage højde for det ved budgetlægningen. Det sker i håb om at sikre, at der ikke ligger andre økonomiske »bomber« og venter.

Og et afgørende punkt er, at man i Hvidovre Kommune ikke fik besked om, at sagen var undervejs.

»Ingen i kommunen har vidst noget om sagen. Den er blevet afgjort i december 2016, og først i slutningen af januar 2017 får vi besked om ændringen af ejendomsvurderingen via en standardmeddelelse,« fortæller Helle Adelborg.

Selv om det er Hvidovre Kommune, der må bære de økonomiske konsekvenser, så en kommunen ikke part i sagen. Det er alene Region Hovedstaden og skattemyndighederne.

Den aktuelle regning på de 38,9 millioner kroner vil blive betalt af kommunekassen.

»Denne sag viser jo, at det er godt med en fornuftig kassebeholdning,« bemærker Helle Adelborg.

Dermed kommer sagen ikke til at få akutte konsekvenser. Afgørelsen betyder dog, at Hvidovre Kommune vil miste indtægter fremover. Den lavere værdi af Hvidovre Hospital vil reducere ejendomsskatten fra 15,9 millioner kroner til 7,0 millioner kroner. Og det må kommunen tage højde for i budgettet fremover.

Hvidovre Kommune har i et par uger kontaktet Skat for at få afklaret, om Skat vil indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene. Der er ikke kommet noget svar endnu, oplyser Hvidovres borgmester.