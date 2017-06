Se billedserie 20-årige Asil Al-Asadi går på HTX på Sydkysten Gymnasium i Ishøj. Hun skal spille rollen som Sana i et nyt teaterstykke baseret på TV-serien Skam. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skam-skuespiller: »Det skal ikke være et tabu at tale om sin religion« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skam-skuespiller: »Det skal ikke være et tabu at tale om sin religion«

Vestegnen - 03. juni 2017 kl. 13:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke gået helt op for hende endnu. Det gør det nok først til august, for der begynder det for alvor. 20-årige Asil Al-Asadi fra Ishøj skal være med i et nyt teaterstykke, der tager udgangspunkt i den ultrapopulære norske TV-serie Skam, der bliver opført af Aveny-T fra den 15. september.

Skuespilsdrømmen har længge spirret i den unge Ishøj-kvinde, der har spillet skuepil i flere år, men rollen i Skam er uden tvivl den største rolle for Asil Al-Asadi, der skal spille den muslimske pige Sana, der går med tørklæde, ikke drikker alkohol og beder, modsat de andre fire piger i veninde-gruppen på det norske gymnasium, hvor serien foregår.

»Det er vildt, at jeg er kommet så langt, og det her er så kæmpe stort. Jeg glæder mig til at komme i gang, til at arbejde med de andre og til at knytte et tæt bånd med dem, og så til premieren. Det er ligesom at vente til juleaften,« siger Asil Al-Asadi, da vi møder hende på Sydkysten Gymnasium i Ishøj, hvor hun læser på HTX.

Og det er en stor rolle, hun har fået. Selvom det er er dage siden, at det blev offentliggjort, er der flere, der stopper op på gymnasiet og spørger, om det ikke er hende, der skal være med i Skam.

Forståelse for unge Skam som TV-serie er meget populær, ikke bare i Norge og Danmark, men også andre steder i verden. Asil Al-Asadi så den først i forbindelse med castingen til rollen, og hun tror, at serien er blevet populær, fordi den giver indblik.

»Skam giver en forståelse af, hvordan unge mennesker tænker. Ikke en specifik person, men unge mennesker generelt. Det viser det sammenhold, der er i pigegruppen i Skam. Hvis en person er ved at ramme bunden, så samler de andre personen op. Der bliver også talt om mange forskellige emner, som normalt er tabu. Det er blandt andet seksualitet, religion, mobning og sexchikane,« siger Asil Al-Asadi, som også sætter nogle ord på den person, hun skal spille på scenen, nemlig Sana.

»Sana er en målrettet pige, der ved, hvad hun vil. Hun har ben i næsen, er omsorgsfuld og hjælpsom, selvom det går ud over hende selv. Hun prøver at gøre alle glade. Jeg kan se meget af mig selv i Sana, men også i de andre piger, fordi de kommer ud for situationer, der nogle gange er tabu at tale om.«

Skuespillerinden ser frem til rollen og den største udfordring ved at skulle spille Sana.

»Det sværeste bliver at sætte mig ind i situationerne fra Skam som skuespiller. Men jeg tror på, at jeg kan klare det. Jeg har sagt nej til at tage med min familie på ferie i juli for at øve mig hele sommeren. Det bliver en fed oplevelse.«

Et forbillede I Norge har Sana og skuespilleren bag rollen, Iman Meskini, fået status som forbillede for unge muslimske piger. Det har Asil Al-Asadi også lagt mærke til.

»Hun er et forbillede for religioner i det hele taget og ikke bare islam, fordi hun står ved, at hun er troende. Det skal ikke være et tabu at tale om sin religion. For mig giver religion mig en tryghed og en indre ro, det gør den også for Sana,« siger Asil Al-Asadi.

Når hun bliver spurgt, om hun selv kunne blive et forbillede, så er svaret klart.

»Jeg har da tænkt over det at være et forbillede. Men jeg ser allerede mig selv som et forbillede, fordi jeg er storesøster og formand for Ishøj Ungeråd. Men nu kan jeg vise det på et større level, og jeg er glad for at have den rolle,« siger Ishøj-pigen.

Hun håber blandt andet, at hun kan fjerne lidt af den negative fokus og de fordomme om Vestegnen, der er, ved at være med i Skam.

»Jeg ved, at Vestegnen har mange gode ting, der bliver udviklet her. Men der er nogle få, der ødelægger det for de andre. Vi skal have fokus væk fra dem, for der er mange, der er stolte over at bo her. Jeg synes, det er fedt, at jeg måske kan være et forbillede for Ishøj og Vestegnen. Jeg tager det hele positivt, og jeg er meget glad for den støtte jeg har fået, og det er jo det, der betyder noget,« siger Asil Al-Asadi, som håber, at Danmark kan blive inspireret lidt af Norge, hvor de efter hendes mening er gode til ikke at dømme andre på forhånd.

»Det gode ved Norge er, at de ikke sætter hinanden i bås. Hvis vi kan blive bedre til det her i landet, så får vi et bedre Danmark,« siger hun og fortsætter.

»Mennesker er forskellige, uanset om man går med tørklæde, kasket, eller hvad man går med. Jeg håber, at jeg kan være med til at give Danmark et ændret syn på det. Jeg er træt af, at man taler om de her tørklædepiger, der er undertrykte. Det er ikke alle, der er det. Muslimske piger er også forskellige, men alle er mennesker. Jeg er ikke hellig, fordi jeg går med tørklæde. Jeg kan også fejle, have et crush på en fyr og sådan noget. Men jeg behøver ikke at være begrænset, fordi jeg går med tørklæde.«

Skal nok blive en succes Når Asil Al-Asadi går på scenen til september bliver det en stor opgave at løfte. Derfor har frygten for fiasko luret.

»I begyndelsen var jeg bange for, at det ikke ville blive en succes. Men det er talentfulde mennesker, der tænker alt igennem, som jeg arbejder med. Og så er det en anden oplevelse, når man ser teater. Man er et fællesskab, der oplever de unge mennesker, og det er nogle helt andre følelser i teater frem for TV-serie, så det skal nok blive en succes, og jeg er sikker på, at folkene bag nok skal udvikle det til noget godt og fantastisk,« siger Asil Al-Asadi, der i øjeblikket er i gang med eksamensperioden i 3. G på Sydkysten Gymnasium.

Derefter venter et sabbatår, hvor hun spiller teater og har planer om at rejse, og så skal hun finde ud af, hvad hun vil derefter.

Fire fakta om Asil Al-Asadi Hun hører altid musik på badeværelset. Både når hun er på toilettet eller i bad.

Hun er konstant på Instagram og Snapchat. Før i tiden delte hun ikke så meget på de sociale medier, men nu deler hun meget af det, hun laver. »Nogle gange videoblogger jeg på snapchat, hvis jeg har Asil-dag,«siger hun. Man kan finde Asil Instagram-profil her: Asilalasadi

Hun har meget stor højdeskræk. »Så jeg vil gerne prøve bungy jump, for jeg tror det vil kurere min skræk,« siger hun.

Hun hader hader karakterer. De viser ikke, hvad man kan, mener hun. »Og så er der mange, der dømmer hinanden på, om man har gode karakterer, og jeg hader når folk dømmer hinanden,« siger hun.