Skal i retten: Politiet tog hans bil

Det var kl. 05.16, at politiets system for automatisk nummerplade-genkendelse gav udslag på en personbil, der kørte ad Lillevangsvej og Eriksmindevej i Greve. Systemet gav udslag, idet ejeren af køretøjet formentlig ikke havde førerret.

En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi standsede bilen, hvor en 36-årig mand sad bag rattet. Han var i forvejen frakendt retten til at køre bil, og han blev nu for fjerde gang siden april 2017 sigtet for denne overtrædelse af færdselsloven. Det betød så også, at politiet valgte at beslaglægge hans personbil på grund af de mange overtrædelser af færdselsloven.