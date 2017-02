Se billedserie Maja fra 4. klasse (tættest på til venstre) er en af de elever, der er blevet undervist i skak i længst tid på skolen. Her spiller hun sammen med elever fra 0. klassetrin, der har skak som fag to gange om ugen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Vestegnen - 17. februar 2017 kl. 15:45

Skakternet hjernegymnastik

Det er ikke kun de sorte og hvide brikker, men også pladser, der bliver rykket, da der var Skolernes Skakdag i sidste uge på Langhøjskolen i Hvidovre. Et spil sker ikke bare i klassisk forstand. Tværtimod er der tale om pointskak, hvor spillet ikke slutter med kongens fald, men vinderen er den med flest point. Dernæst spillet arm og hjerne. Her danner eleverne par, hvor den ene som hjerne beslutter, hvilken type brik der skal rykkes, og den anden som arm finder ud af, hvilken konkret brik der flyttes og hvorhen. Til slut er det tid til et slag action-skak, hvor alle elever ved råbet »action« flytter en plads mod højre.

To langborde er sat op til formålet, og fire klasser spiller samtidig side om side i 60 min, inden næste hold med lige så mange elever træder ind i salen og fordyber sig i det ældgamle spil.

11 skoler holder skakdag På Vestegnen var 11 skoler tilmeldt Skolernes Skakdag i år. Nogle har tilmeldt få klasser, andre et par årgange og nogle hele skolen. Det sidste er tilfældet på Langhøjskolen. 29 klasser eller 660 elever deltager. Kun 9. klassetrin er ikke med, fordi de har travlt med prøver.

Til dagligt har de mindste klassetrin skak på skoleskemaet. I 0. klasse har eleverne skak to timer om ugen. De elever, der nu går i 4. klasse på skolen har haft skak i længst tid.

Heriblandt Maja på 10 år, der går i 4.a.

»Jeg spiller faktisk skak, når jeg keder mig derhjemme. Men det er et stykke tid siden, jeg har spillet det sidst. Når jeg spiller, koncentrerer jeg mig og spiller bare. Jeg synes, det er fint, at skak er blevet et fag på vores skole,« siger Maja, inden hun indleder et spil »arm og hjerne«, som hun og hendes makker Sara dog ender med at tabe til Andreas og Johan fra 0.a.

Logik og strategi »Spillet arm og hjerne er en fantastisk god samarbejdsøvelse. Her får eleverne en fornemmelse for, hvordan de andre tænker skak og de skal regne makkerens strategi ud,« fortæller lærer Thorbjørn Bromann, der står for dagens skakprogram på Langhøjskolen og desuden er en af de lærere, der til dagligt underviser indskolingseleverne i skak.

»Skoleskak øger koncentration og fordybelse og bidrager til logisk og strategisk tankegang, som eleverne ikke kun kan bruge i undervisningen, men i mange sammenhænge. Der er også det sociale aspekt, fordi eleverne altid skal give hånd og sige god kamp og tak for kampen før og efter et spil. De lærer også at vente på deres tur,« siger Thorbjørn Bromann.

Der har været skak på skoleskemaet i omkring tre og et halvt år på Langhøjskolen.

»Der er kommet en skakkultur på skolen,« siger Thorbjørn Bromann.

Selv beder han indimellem de skakspillende elever i gymnastiksalen om at få »skakro« Sådan at alle kan koncentrere sig og tænke sig om inden næste træk. I o. klasse har de endda fundet på en remse for at få skakro.

»Hvis jeg lige nu sagde '1-2', ville alle fra 0. klassetrin svare med 'skakro',« fortæller Thorbjørn Bromann.

Men når spillet endnu er nyt, er det også i orden, at eleverne hjælper hinanden med at huske, hvad de enkelte brikker kan.

Lærer gennem leg Ifølge læreren er det relativt nemt at få eleverne til at interessere sig for skak.

»De lærer jo gennem leg. Så ofte lægger de slet ikke mærke til, at de også lærer, mens de spiller skak.«

Når eleverne på Langhøjskolen introduceres til skak, sker det én skakbrik ad gangen og ved at knytte et lille eventyr til hver brik.

»Vi laver også mini games, indtil de kan alle brikkerne. Fra sommer til jul har vores 0. klasser lært alle brikkerne,« siger Thorbjørn Bromann.

Nogle af brikkerne får kælenavne, der associeres med deres bevægelser på brættet.

»Tårnet er Nik & Jay-brikken, for den rykker frem og tilbage og fra side til side, ligesom i popsangen. Og løberen har X Factor, fordi den bevæger sig skrådt og krydser pladen,« forklarer læreren.

Det er Dansk Skoleskak, der står for Skolernes Skakdag.

Om skakdagen Dansk Skoleskak står bag Skolernes Skakdag.

I år deltog 266 skoler og 39.742 elever. Det er ny rekord for den landsdækkende event.

Storkøbenhavn var flot repræsenteret med op mod 7000 deltagende elever fordelt på 39 skoler.

Skoleskak er nu en del af hverdagen på hver tredje folkeskole.

På Vestegnen deltog følgende skoler:

Greve: Mosede Skole

Hvidovre: Avedøre Skole, Frydenhøjskolen, Langhøjskolen, Præstemoseskolen.

Høje-Taastrup: Mølleholmskolen, Selsmoseskolen

Ishøj: Vejlebroskolen

Rødovre: Hendrikholm Skole, Rødovre Skole

Solrød: Uglegårdsskolen

Kilde: Dansk Skoleskak