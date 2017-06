Sjipning giver sammenhold

Det er baggrunden for et projekt, som alle 5. klasserne i Vallensbæk har deltaget i i løbet af forsommeren. Projektet gik ud på, at eleverne skulle øve sig på at sjippe sammen, og det hele sluttede med en stor sjippe-konkurrence. Her fik børnene blandt andet point efter hvor mange hop, de kunne lave inden for forskellige kategorier, og der var også point for kreative udklædninger.