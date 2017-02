Sigtelser på stribe

I første omgang blev han sigtet for at køre uden førerret. Den 23-årige blev desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han ved visitation blev fundet i besiddelse af et knojern og en peberspray. Og så blev han sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, da han i forbindelse med standsningen oplyste et falsk navn, oplyser Vestegnens Politi.