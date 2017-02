Sexovergreb: Politiet lagde et digitalt puslespil

Politikommissær Flemming Kjærside er leder af Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser.

Vestegnen - 25. februar 2017 kl. 14:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigspolitiets NC3-afdeling og Vestegnens Politi har arbejdet tæt sammen i sagen, hvor en 70-årig mand fra Brøndby er anklaget for at have livestreamet sexovergreb på filippinske børn.

Det var en udenlandsk politimyndighed, som via Europol kontaktede Rigspolitiets NC3-afdeling i Glostrup og fortalte, at der var mistanke om, at en dansk mand kunne være i gang med ulovligheder, hvor sexovergreb på filippinske børn blev livestreamet.

»Vi begyndte at arbejde med sagen, og fik identificeret en mulig gerningsmand i Brøndby,« fortæller politikommissær Flemming Kjærside. Han er leder af Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser. Her efterforsker man seksuelt misbrug via internettet, og tager sig af tekniske undersøgelser af beslaglagte computere, tablets og mobiltelefoner i sager om sexforbrydelser.

Afdelingen er en del af NC3 - Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center.

»Da vi finder frem til adressen på den mulige gerningsmand, tager vi med det samme kontakt til Vestegnens Politi, som sætter sine efterforskere på sagen. Det er ikke os men det lokale politi, der som sådan har sagen,« siger Flemming Kjærside.

Det ender med, at der i februar 2016 sker anholdelse af den mulige gerningsmand i Brøndby. Samtidig bliver der ransaget på hans bopæl, og forskellige it-effekter bliver beslaglagt af politiet. It-eksperter fra NC3 har efterfølgende hjulpet med at trække data og oplysninger ud.

Undervejs i efterforskningen af sagen har der været et tæt parløb mellem Vestegnens Politi og Rigspolitiets NC3-afdeling.

»Lige i denne sag har det været en fordel, at vi fysisk er placeret tæt på hinanden. Vi ligger i Glostrup og Vestegnens Politi ligger i Albertslund - så det har været nemt at mødes. Vi har også nogle uger haft folk her fra afdelingen udstationeret på politigården i Albertslund,« fortæller Flemming Kjærside.

Lederen af Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser vil og kan ikke gå i detaljer med den aktuelle sag - blandt andet om længden af efterforskningen. Generelt siger han:

»Det er et digitalt puslespil, vi skal lægge i de enkelte sager. Nogle gange går det hurtigt, andre gange går der længere tid - det er meget forskelligt.«

Politikommissær Flemming Kjærside håber, at den aktuelle sag vil sende et signal:

»Det er noget svineri, hvis man kan sidde i Danmark og misbruge børn på den anden side af jorden. Man skal slet ikke lave den slags ting - eller noget, der ligner. Sagen understreger, at vi kommer efter de personer, som gør det her - og jeg håber, at sagen kan medvirke til at afholde folk fra at gøre noget sådant,« siger Flemming Kjærside.

Den aktuelle sag fra Brøndby er formentlig den største af sin art - både herhjemme og på verdensplan.