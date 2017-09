Virksomheden Kopehagen Fur i Glostrup og Glostrup Forsyning har indgået en aftale om udnyttelse af varmen fra Kopenhagen Furs køleanlæg.

Send til din ven. X Artiklen: Sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sender genbrugsvarme ud til 1000 parcelhuse

Vestegnen - 13. september 2017 kl. 07:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Kopehagen Fur i Glostrup og Glostrup Forsyning har indgået en aftale om udnyttelse af varmen fra Kopenhagen Furs køleanlæg. Derfor bliver varmen nu suget ud af kølehallen og transporteret hen til varmeledningen, for til sidst at ende ude hos forbrugeren. Dermed genbruges energien som bæredygtig fjernvarme til Glostrup Forsynings varmekunder.

Rent praktisk betyder det, at Kopenhagen Fur har opsat et kompressoranlæg, som udover at levere kølingen til deres egne lagerhaller, nu også leverer varme til Glostrup Forsyning.

For at kunne modtage denne varme har Glostrup Forsyning anlagt en fjernvarmeledning fra kompressoranlægget hos Kopehagen Fur hen til fjernvarmeværket på Essedal 8. Glostrup Forsyning har desuden installeret en pumpe og styring, så de kan modtage varmen og sende den videre ud til Glostrup Forsynings varmekunder.

Det gode naboskab mellem Kopehagen Fur og Glostrup Forsyning betød, at parterne i første omgang talte om projektet og den heldigvis korte fysiske afstand resulterede i at installationsomkostningerne har været overskuelige. Projektet der startede hos Kopehagen Fur som en ide om at gøre køling mere resursebevist, viste sig samtidig at have en fornuftig økonomi.

Den økonomiske investering for Glostrup Forsyning er på cirka 1,5 millioner kroner, mens Kopenhagen Furs merinvestering ligger på cirka 1 million kroner. Glostrup Forsyning forventer en tilbagebetalingstid på under 10 år.

»Samarbejdet er intelligent udnyttelse af i forvejen produceret energi, som ellers kun ville have været til gavn for fuglene. Med en forholdsvist lav investering, kan vi i fællesskab udnytte bæredygtig energi til opvarmning,« fortæller Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand hos Glostrup Forsyning

Overskudsvarmen kan opvarme cirka 1000 almindelige parcelhuse om året. Det er udregnet efter et nyere parcelhus på 130 kvadratmeter, så alt efter boligens isolering og størrelse vil tallet variere.

»Vi har haft et godt parløb med Glostrup Forsyning, fordi vi har en fælles vision om at skabe en grønnere fremtid. Der har været nogle skattemæssige forhindringer for at vi kunne sende overskudsvarme videre, men det har vi løst sammen med SKAT, og nu er vi så i mål med projektet, hvor 1.000 parcelhuse kan opvarmes med genbrugsvarme,« siger administrerende direktør hos Kopenhagen Fur, Jesper Uggerhøj.

Glostrup Forsyning ser sig selv som en vigtig samarbejdspartner, og arbejder for at gøre Glostrup mere bæredygtig og miljørigtig, og her spiller sådanne nye samarbejder, projekttiltag og løsninger en stor rolle.

»Vi er glade for, og forventer meget af samarbejdet med Kopenhagen Fur. Fjernvarmen kommer på nuværende tidspunkt fra affaldsforbrænding og andre energiformer. Men med denne aftale kan vi også anvende kølingsvarme og dermed sende 24.000 GJ ud til vores fjernvarmekunder,« siger Bo Nørbjerg, adm. direktør hos Glostrup Forsyning.

Kopenhagen Fur har som virksomhed fokus på, at deres produktion foregår efter bæredygtige karakteristika. Samtidig ønsker de en miljøvenlig virksomhedsprofil, hvilket dette projekt bidrager positivt med til begge parter.

»Pelsdyravl er en del af den cirkulære bioøkonomi, hvor vi lægger stor vægt på at bruge alle ressourcer så grønt og ansvarligt som muligt. Derfor er det helt oplagt at sende vores overskudsvarme videre til Glostrup Forsyning,« siger Jesper Uggerhøj.

Vision for Glostrup Kommunes klimapolitik indeholder et ønske om at være klimavenlige, samt vise effektiv anvendelse af energi og nye veje uden brug af fossile brændsler. Derudover er det en målsætning for kommunen at motivere blandt andet virksomheder til at tage del i klimaaktiviteterne.

»Som kommune sørger vi for, at rammerne er til rådighed - hvor det er virksomhedernes opgave at udfylde disse rammer. Derfor er jeg glad for at se samarbejder som disse, hvor Glostrup Forsyning og Kopenhagen Fur sammen får søsat sådan et projekt,« fortæller John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune

Glostrup Forsyning ønsker, at understøtte Glostrup Kommunes klimapolitik i og med at Glostrup Forsyning i alle deres aktiviteter arbejder for at gøre Glostrup grønnere.

»Glostrup Forsyning har de seneste år udbygget fjernvarmenettet i Glostrup så meget, at det på nuværende tidspunkt er 70 % af varmebehovet, som kommer fra fjernvarme. Dermed har vi reduceret afhængigheden af fossile brændsler og en reducering af den samlede CO2 belastning fra opvarmning med cirka 9000 tons pr. år. Samarbejdet med Kopenhagen Fur vil også bidrage positivt til denne bæredygtige opvarmningsform,« siger Bo Nørbjerg, adm. direktør hos Glostrup Forsyning.