Se billedserie Dyt-dyt. Børnene kunne sidde i førersædet på de store entreprenørmaskiner. Foto: Hans Jørgen Johansen

Se med på herlig video og billeder: Små børn i store maskiner

Vestegnen - 20. maj 2017 kl. 15:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe børn fik sig noget af en oplevelse, da de besøgte den store byggeplads ved Hvidovre Hospital. Børnene kunne blandt andet sidde i de store entreprenør-maskiner og dytte med dem.

De har fulgt ivrigt med, når store lastbiler kører til og fra, og når store entreprenør flytter på jord og grus. Fredag fik en gruppe børnehavebørn så chancen for at se det hele på tæt hold - og få lov til at sidde i førersædet på en gravko med ret til at dytte løs.

Så hvis nogen oplevede en hel del dytteri i området ved akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital, så var dét forklaringen.

»Hvordan starter man den,« spurgte en af drengene. Han kunne godt dytte med gravkoen, men kunne hverken køre eller dreje den.

»Det kan du ikke få lov til. Hvis man skal starte den, så skal man have kørekort til den - ligesom til en bil,« forklarede Frederik Barslund.

Han er projektleder hos entreprenørfirmaet Barslund, og det var ham, som sammen med projektingeniør Susanne Yde fra Hvidovre Hospital havde fået idéen om at invitere børnene inden for på byggepladsen. De kommer fra børneinstitutionen på Kettegård Alle i Hvidovre, som er nærmeste nabo til det omfattende byggeri. Samtidig har de oplevet, hvordan andre børn tit står med næsen mod trådhegnet for at se de store maskiner i arbejde - i nogle tilfælde er interessen så stor, at forældrene har problemer med at få børnene med igen.

Så det var oplagt med et børne-besøg på en dag, hvor der ikke var aktivitet i det kæmpe hul, der er udgravet ved Kettegård Allé.

Først kom børnene ind i skurvognen og blev udstyret med sikkerhedsveste og sikkerhedshjelme i børnestørrelse - og så var der også en skovl til hver, så de kunne hjælpe til med at grave. Udstyr, som de fik med sig hjem.

Barslund havde lagt to bunker grus, som børnene med stor energi kastede sig over. Der blev præsteret et gedigent stykke gravearbejde...

Til daglig er det store entreprenørmaskiner og lastbiler, der præger byggepladsen. Om to måneder er Barslund færdig med sin entreprise, og så er der flyttet 123.000 kubikmeter jord og grus væk - svarende til en kvart million tons.

Når Barslund har sørget for byggemodningen, går man i gang med at støbe fundamenter og opføre råhuset til udvidelsen af Hvidovre Hospital.

Nyt Hospital Hvidovre omfatter en hel ny akutmodtagelse, et barselsafsnit, en ny hjerteafdeling, en ny børneafdeling, en udvidelse af parkeringskælderen samt renoveringer af ambulatorier og sengeafsnit i de eksisterende bygninger.

Den samlede investering til renoveringer og nybyggeri er på cirka 1,7 milliarder kroner. De nye bygninger vil blive taget i brug i løbet af foråret 2020.