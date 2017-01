Se lyset på Vestegnen

Se billedserie Søndagspromenaden kan være en rask tur i f.eks. Brøndby- eller Vestskoven.

Vestegnen - 08. januar 2017 kl. 07:29 Af Maria Ojantakanen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndagspromenaden kan være en rask tur i f.eks. Brøndby- eller Vestskoven. Her er artiklen om naturen på Vestegnen i januar.

Om folket oppe i nord, fortæller den antikke historieskriver Procopius, at deres land 40 dage om året dage er indhyllet i vedvarende nat. Når 35 døgn er gået, drager nogle mænd op på fjeldtoppene, og da de kan skimte solen derfra, vender de tilbage til folket med besked om at solen er på vej. Så holder hele folket stor fest, fortæller Procopius, »for jeg kan tænke mig at de altid frygter at solen måske kan komme til at svigte dem fuldstændigt.«

Her på Vestegnen bor vi jo langt væk fra polarcirklen - alligevel kan de fleste af os nok nikke genkendende til Procopius historie. Også i Danmark, har vinteren været en barsk sag med begrænset tilgang til mad og varme. Det var ikke en selvfølgelighed at man overlevede og efter gammel skik talte man da også sine leveår i vintre. Selv vi moderne danskere med vores opvarmede og isolerede huse og rigelige tilgang til mad, føler ofte at vinteren er svær at komme igennem

I dag, er årsagen til vores tungsind, ganske ofte en konkret mangel på dagslys. Ikke nok med at solen kun er fremme i få timer (7 t 20 m - 8 t 44 m) i løbet af januar måned. Ofte er solen desuden dækket af skyer og de fleste af os tilbringer de dyrebare dagtimer på arbejde og indendørs. Mange af os bliver triste og tungsindige - andre udvikler en decideret vinterdepression. De fleste sover og spiser mere end ellers - og de ekstra kilo det fører med sig, gør sjældent humøret bedre.

Derfor er gåture i januar en mere end ualmindeligt god ide! Lys og bevægelse er en fantastisk og gennemprøvet cocktail. Jo flere timer per uge, jo bedre, men lad være med at sætte ambitionen for højt! Tyve minutter, nogle gange i hverdagen, er allerede givet godt ud! Virker det for uoverskueligt at gennemføre en gåtur efter at du er kommet hjem, prøv da i stedet at stoppe bilen på ud- eller hjemvejen / tag en omvej fra busstoppestedet el. lignende. Gå lidt til, så du får pulsen op (men uden at få sved på panden - så bliver du nemlig kold). Træk vejret dybt - og ros dig selv for dit initiativ!

Find et landmærke hvor du kan se solen og tjek så hvad klokken er. Hvis du går den samme tur, samme tid, nogle dage senere, kan du ligefrem se hvordan lyset har tiltaget. En uge senere er det endnu mere tydeligt. Ved januars slutning er dagen tiltaget 1½ time fra årets mørkeste dag! Gå ikke glip af det!

Søndagspromenaden kan være en rask tur i f.eks. Brøndby- eller Vestskoven. Selskab kan være dejligt - men husk at i naturen er man aldrig alene - selv i den stille januarskov, vrimler der af liv hvis man lytter. Og sommetider er stilhed også en gave man skal unde sig selv.

Artiklen om Naturen på Vestegnen i januar er skrevet af Maria Ojantakanen, Vikingelandsbyen i Albertslund.

Natur-inspiration på Vestegnen Natur- og kulturvejledere rundt om i Vestegnens kommuner, på naturcentre og andre steder, sørger for at både børn og voksne kan få gode oplevelser i den natur, som Vestegnen er så rig på. Her er et udpluk af gode hjemmesider, hvor der kan hentes information og inspiration.

Ishøj Naturcenter: www.ishojnaturcenter.dk

Quarkcentret i Hvidovre: www.quark.hvidovre.dk

Vikingelandsbyen i Albertslund: www.vikingelandsbyen.dk

Middelalderlandsbyen i Brøndby: www.middelalderlandsbyen.dk

Naturcenter Herstedhøje: www.herstedhoeje.dk

Brøndby Naturskole: www.brondbynaturskole.dk

