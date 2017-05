Se billedserie Kristian på 5 år fortæller, at fællesskab blandt andet er, når han leger med sine kammerater. Foto: Kasper Ellesøe

Se den søde video: Kristian på fem og Asger på fire forklarer hvad fællesskab er

Vestegnen - 13. maj 2017

Se den søde video: Kristian på fem og Asger på fire forklarer hvad fællesskab er

»Et fællesskab er, når man holder sammen, og man skal hjælpe hinanden.«

De to drenge Asger på fire år og Kristian på fem år går begge i børnehaven Toftegården i Greve Kommune og forklarer, hvad fællesskab kan være.

»Det er også, når vi leger sammen. Vi leger nogle gange riddere, med biler og nogen leger med dukker,« fortæller de to drenge, som du kan se en lille video med nederst på siden.

Sammen med alle andre børnehaver og 0. til 2. klasser i kommunen er Toftegården inviteret til at deltage i et rekordforsøg i Waves den 17. maj, hvor børnene skal lave Danmarks længste børnetegning under opsyn af en observatør fra Børnenes Rekordbog, og forhåbentlig bliver rekorden optaget i bogen i 2018-udgaven.

Win-win for alle I Toftegården har man et vikingetema og stuerne har noget med nordisk mytologi at gøre. Asger og Kristian går på Trudvang, som er Thors Stue. Her har de besluttet, at de skal tegne regnbuer, fordi regnbuer symboliserer indgangen til Asgård, hvor guderne bor, men for institutionen symboliserer de også indgangen til fællesskabet, som de skal være en del af den 17. maj i Waves, når rekordforsøget skal udføres, fortæller pædagog Lotte Storgaard.

»Det er win-win for alle at være med i det her. Vi kan have et fokus på fællesskab og forskellighed, og det er fedt, at vi kan gøre noget sammen i kommunen på trods af forskelligheder og rykke grænserne hos børnene og give plads til hinanden. Og så er det samtidig sjovt, at det er et rekordforsøg,« siger pædagogen og fortæller, hvordan de forberede rekorddagen på stuen.

»Vi taler om, hvad vi skal. og så øver vi os i at tegne regnbuer, så børnene ved, hvad de skal når de er i Waves. Vi har en idé om, at når vi laver noget, så skal man øve sig tre gange, for så kan man det meget bedre,« siger hun.

Spørger man de to drenge, Asger og Kristian, så er de også nogenlunde med på, hvad det betyder, når man skal være med til at slå en rekord.

»Det er noget, hvor man vinder,« siger de.

Børnene kan lære noget I forbindelse med temaet om fællesskab og forskellighed har man i Toftegården lavet et kampråb, der handler om at fællesskab giver styrke. Og i institutionen er der et stort fokus på, at børnene kan lære noget af sådan et projekt, siger leder af Toftegården Mikkel Isufi Jacobsen.

»Vi samler børnene om en fælles opgave og involverer dem i noget, der giver mening,« siger institutionslederen, der syntes det var en sjov idé at være med til at lave en lang børnetegning.

»Fællesskab er jo et begreb alle kan støtte op om, så derfor var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle være med. Det er en god historie om kommunen, hvor børn og voksne med forskelligheder skaber noget sammen. Der er et stort fokus på etnicitet i medierne, og her er en mulighed for at fortælle en god historie om børns forskellighed,« siger Mikkel Isufi Jacobsen, der fortæller, at Toftegården regner med at sende 50 børn til Waves for at deltage i rekordforsøget.

Idé skabt over fredagsøl Bag rekordforsøget om at lave Danmarks længste børnetegning står Greve-virksomheden Printerguys, der tilbyder virksomheder at leje kopimaskiner uden bindingstid, opsigelsesvarsel og gebyrer. Ejer Carsten Andersen fortæller, at virksomheden havde nogle ruller papir til overs, som blev brugt til en udgået printer. I stedet for at sende det til genbrug, fandt virksomheden på idéen en fredag eftermiddag.

»Vi sad over en fredagsøl og tænkte, hvad gør vi med det her papir. Og så fandt vi på idéen. Der er ingen, der har gjort det før, og så er det jo et morsomt indlæg,« fortæller Carsten Andersen. Han håber på, at over 1000 lokale børn kommer til Waves for at deltage i rekordforsøget.

»Det er vigtigt, at vi som virksomheder engagerer os i noget, der er lokalt. Man er nødt til at give for at få.« siger Carsten Andersen og nævner, at han af kommunen får hjælp af jobcenteret til at finde medarbejdere.

Han har udelukkende mødt positiv opbakning til rekordforsøget. »Folk synes, det er en god idé, og mine piger, som selv går i børnehave er stolte over, at de skal være med til at slå en rekord. Det er fedt, at børnene kan være med til at opnå noget, der er større, end hvad de kan alene,« siger Carsten Andersen.

Rekordforsøget skal foregå i Waves den 17. maj fra 9-15, hvor det også vil være muligt for børnene at spise medbragte madpakker. Håbet er at lave en tegning, der går fra den ene ende til den anden i stueetagen, der er ca. 300 meter lang. Carsten Andersen glæder sig til dagen.

»Jeg håber, at se en masse glade unger, der er stolte over at være med til det. At se ungerne stråle er jo en gave i sige selv,« suger ejeren af printerguys og afslører, at der er sørget for diplomer til alle børnene, der viser, at de har deltaget i rekordforsøget.

