Se billeder: Elever laver kunst til rådhuset

Vestegnen - 13. januar 2017 kl. 09:44 Af Kasper Ellesøe

Ornamentik fra vikingetiden og Osmannerriget og elever fra 5. klasser i 2017 lyder som en ikke helt almindelig kombination.

Ikke desto mindre var det, hvad der var på dagsordenen på rådhuset i Albertslund, hvor elever fra syv 5. klasser i Albertslund Kommune afsluttede projektet »Ornamentik - Et Universelt Billedsprog« med fernisering af deres udstilling, hvor de giver deres bud på Albertslund-ornamentik i forhallen.

En af eleverne er Otto fra 5. E på Herstedøster Skole. Han synes, projektet har været sjovt, men det koldt at tage over til rådhuset.

»Det var sjovt at lave billederne og skære i viskelæderne. Men det sjoveste har været, at vi skulle herover og se, at vores billeder er udstillet,« siger Otto, der ikke lige kunne finde sit bud på ornamenter på væggene.

Eleverne har udskåret store og små viskelædere i forskellige former, dyppet dem i linoleumstrykfarve og malet deres ornamenter. Otto fortæller, at han har brugt en stjerne som symbol.

»Det ville se smukt ud på det, jeg har lavet. Det passede perfekt,« siger Otto, der dog ikke helt kan forklare, hvad ornamentik er.

Kreativitet og fantasi

Ornamentik er udsmykninger af for eksempel bygninger, rum eller genstande, og opgaven for 5.-klasseseleverne i Albertslund var blandt andet at komme med et bud på Albertslund-ornamentik med udgangspunkt i ornamentik i vikingetiden og Osmannerriget.

Men det svære ord ornamentik var heller ikke lige sådan at forklare for de tre klassekammerater og veninder fra 5. X på Herstedvester Skole Laura, Andrea og Sofie, men de synes, at projektet har været sjovt.

»Det var meget sjovt, men også lidt kedeligt i starten,« fortæller de tre veninder.

»Det var sjovt, da vi kom i gang med at lave billederne,« siger de, mens Laura fortæller, hvad hun har lært.

»Jeg har lært at være kreativ og bruge min fantasi til at lave et mønster.«

Fået meget ud af det

Dorte Østergaard Jakobsen er leder af Billedskolen i Albertslund, der har stået for projektet. Hun synes, at projektet er gået over al forventning.

»Det er gået så godt. Bare det, at det er foregået på Billedskolen, og at børnene har haft kitler på, har betydet, at de er gået ind i det, har været optaget af det og synes, det er sjovt. De har haft fokus på at bruge det til at lave noget, der minder om mosaik, som man især har haft i Osmannerriget. Så jeg tror, de har fået en masse ud af det. Og så handler det ikke om, at de kan forklare, hvad ornamentik er,« siger Dorte Østergaard Jakobsen og fortsætter.

»Det handler om, at de får noget ud af det socialt og fagligt, og så tror jeg, at det betyder noget for dem, at det bliver udstillet her på rådhuset, og at det er borgmesteren, der holder en tale,« siger hun.

Thomas Hundahl er enig i, at det betyder noget for eleverne, at deres værker bliver udstillet. Han er lærer i 5. X på Herstedvester Skole, og han mener, at det er godt, når undervisningen en gang imellem foregår uden for skolen.

»Nogle kan lide det kreative, andre kan ikke. Men det giver et klassesammenhold og bidrager med noget andet til undervisningen, at det foregår uden for klasselokalet. Og det er helt klart et flertal, der synes, det har været sjovt og lærerigt,« siger Thomas Hundahl.

Stolt af eleverne

Det var borgmester Steen Christiansen (S), der åbnede udstillingen af ornamenterne på rådhuset, og i sin tale fortalte han, at han er stolt af eleverne.

»Vi er glade for, at I gør det her, og at I udvikler jeres kreative evner,« sagde borgmester Steen Christiansen, som også fortalte, at han havde brugt elevernes bud på ornamenter op til julen.

»Jeg har brugt dem til julekort, og dem der har modtaget dem, har været glade for det at få et fysisk julekort,« sagde borgmesteren, inden han takkede eleverne for udsmykningen.

»Tak, fordi I har lavet jeres bud på Albertslund-ornamentik. Jeg er super stolt af jer, og det er de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer også, skal jeg hilse at sige,« sluttede han til lyden af klapsalver fra de mange elever.

Elevernes bud på Albertslund-ornamentik udstilles på Rådhuset frem til den 27. februar, og de hænger i forhallen, hvor alle har mulighed for at se det.