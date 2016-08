Se Gersagerparken indefra

De fem unge fyre i bandet har skudt en dosis New Orleans ind i blodårerne og forsøger at sprede noget af varmen i det danske. Med to saxofoner i front betjent af Johan Bylling Lang og Jeppe Zacho, en charmerende forsanger Jonas Starcke og en veloplagt rytmesektion med en velspillende Esben Hillig ved pianoet, har de alt hvad der skal til for at koncerten bliver til en fest.